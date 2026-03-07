Вместо отпусков роют окопы под Бахмутом: вражеское командование восполняет нехватку личного состава

Российских военных официально якобы отправляют в отпуск, однако фактически их заставляют обустраивать оборонительные позиции под Бахмутом. Подобную практику зафиксировали в 24-м мотострелковом полку.

Сообщают агенты партизанского движения "Атеш".

Что известно о фиктивных отпусках?

С 2025 года в российской армии приобрела популярность практика отправки российских военных под Бахмут для обустройства оборонительных позиций вместо официального отпуска.

Агенты "Атеш", заметили что за один год было зафиксировано более 90 подобных случаев, впрочем такое случается до сих пор.

За 2025 год в 24-м мотострелковом полку более 90 военнослужащих было официально оформлено в отпуск, однако вместо отдыха их направляли в район Бахмута, где они привлекались к оборудованию и углублению оборонительных позиций,

– добавили партизаны.

Формально солдаты находились в отпуске, но фактически – рыли окопы под Бахмутом.

Такие решения вражеского руководства связывают с острой нехваткой личного состава в части, из-за предыдущих значительных потерь.

Источники "Атеш" сообщили, что во время одного из таких "фиктивных" отпусков, солдат подорвался на мине и получил тяжелое ранение. После этого командование части сфальсифицировало документы, оформив травму как боевое ранение.

В случае невыполнения приказа командования или распространения информации о схеме с "отпусками", солдатам прямо угрожают отправкой в штурмовые подразделения.

