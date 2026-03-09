Патриарха Филарета госпитализировали из-за ухудшения состояния здоровья

У 97-летнего Филарета ухудшилось состояние здоровья. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата оказался в одной из больниц Киева.

Об этом сообщили 9 марта на фейсбук-странице УПЦ Киевского Патриархата.

В каком состоянии Филарет?

Как сообщили в церкви, Святейшего патриарха Филарета госпитализировали в Киеве из-за ухудшения состояния здоровья. Сейчас ему 97 лет.

В УПЦ КП заверили, что патриарх находится под наблюдением врачей. Они оказывают ему необходимую помощь.

"Призываем архиереев, духовенство, монашество и всех верующих превозносить усиленные молитвы за здоровье и выздоровление Святейшего Патриарха Филарета", – добавили в церкви.

Филарет (Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в Донецкой области. Образование получил в Московской духовной академии, а с 1962 стал епископом. В 1992 году инициировал создание УПЦ Киевского патриархата, которую возглавил за три года.

