Что просит патриарх Филарет в завещании?

Филарет отметил, что за свою жизнь он много сил отдал "развитию и утверждению независимой Украинской православной церкви". Патриарх надеется, что все ветви православия вскоре забудут все распри и объединятся в единую церковь.

Сейчас я твердо вижу, что другого пути бытия украинской Церкви, кроме как независимого (автокефального) и объединенного, нет! Верю, что вскоре придет время для объединения всей полноты украинского православия,

– написал в завещании Филарет.

УПЦ (Украинская православная церковь) – подчиняется Московскому патриархату. ПЦУ (Православная церковь Украины) – независимая, подчиняется только Константинополю.

Отдельно патриарх отметил, что просит провести чин его отпевания провели архиереи УПЦ во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева.

В завещании Филарет предлагает собрать объединительный собор в украинской столице, чтобы вместе создать независимую ни от кого церковь с патриаршим устройством в управлении. Об этом духовный деятель ранее просил и президента Владимира Зеленского. По мнению Филарета, такое объединение, в частности, укрепит национальную идентичность украинского народа. По его словам, собор должен стать "историческим шагом".

Стоит отметить! Патриарх Филарет (Михаил Денисенко) родился 23 января 1929 года в Донецкой области. Учился в Московской духовной академии, стал епископом в 1962 году. Именно он был инициатором создания УПЦ КП в 1992 году. На Поместном соборе 20 октября 1995 года его избрали постоянным настоятелем Церкви.

