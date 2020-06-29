Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, что Украина должна отказаться от Томоса об автокефалии. Вместо этого следует требовать от константинопольского патриарха Варфоломея другой Томос.

Украина зависит от Константинополь, и это совсем не автокафекалия

Как поясняет Филарет, когда говорилось о предоставлении Томоса во времена президентства Виктора Ющенко, Константинополь прямо поставил Украине условие – чтобы та стала его частью. Такой же частью, как, к примеру, Критская церковь. Об этом Филарет заявил в комментарии изданию "Апостроф".

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Он добавляет, что тогда Украинская церковь категорически отказалась от такого развития событий. И такой зависимости тогда Украины вроде не было надо.

"Во-первых, юрисдикция автокефальной Украинской церкви распространяется только на территорию Украины. А те украинцы, которые проживают за пределами нашей страны, не имеют права находиться в Украинской церкви. Они должны принадлежать к Константинопольскому Патриархату", – отметил священнослужитель.

По его убеждению, в таком случае это уже является нарушением автокефалии, ведь другие церкви своей диаспорой сами управляют. А Украине говорят, что вы не имеете на это права, и мы, греки, будем управлять Украинской Церковью.

"Во-вторых – миро. Миро каждая церковь имеет право варить сама. На то она и автокефальная церковь. А если она не имеет своего миро, то это означает, что она не может ни детей крестить, ни освящать престолы. Дадут миро – можем, не дадут – не можем. Зависимость? Зависимость!"– подчеркнул Филарет.

Еще один спорный момент, продолжает архиерей, – это то, что церковные вопросы, которые требуют решения, должен рассматривать высший орган церкви – Поместный собор. Но в Томосе записано, что не Поместный собор будет рассматривать украинские вопросы, а Константинопольский Патриарх.

Зависимые, а называемся автокефальной церковью. Это обман!

– подчеркнул Филарет.

Что, по мнению Филарета, следует тогда делать

Почетный патриарх ПЦУ считает, что следует отказаться от Томоса с таким содержанием – Константинопольский Патриарх должен дать Украине такой Томос, который он дал Польской, Румынской, Болгарской, Сербской церкви.

Вот такой нам нужен Томос. И мы надеялись, что таким он и будет. Все бывает. Поэтому мы требовали, требуем и будем требовать до конца такой Томос, который имеют другие церкви. Мы будем твердо стоять на позиции патриархата. Если Вселенский Патриарх даст новый Томос патриархату, то это будет означать, что мы действительно стали автокефальной, независимой церковью,

– отметил он.

В то же время Филарет сообщил, что по этой причине Киевский патриархат вышел из состава ПЦУ. Сейчас эта церковь не является юридически зарегистрированной. Но глава УПЦ КП считает, что государство не имело права снимать их с регистрации.

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Что известно о конфликте между Филаретом и ПЦУ:

Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что новосозданной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата. Участники этих сборов также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.

Кроме того, Синод ПЦУ также предоставил Филарету право пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершения богослужений во Владимирском соборе.



Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / Инфографика 24 канала