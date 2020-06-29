Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що Україна має відмовитися від Томосу про автокефалію. Натомість слід вимагати від константинопольського патріарха Варфоломія інший Томос.

Україна залежить від Константинополь, і це зовсім не автокафекалія

Як пояснює Філарет, коли мовилося про надання Томосу за часів президентства Віктора Ющенка, Константинополь прямо поставив Україні умову – щоб та стала його частиною. Такою ж частиною, як, до прикладу, Критська церква. Про це Філарет заявив у коментарі виданню "Апостроф".

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Він додає, що тоді Українська церква категорично відмовилася від такого розвитку подій. І такої залежності тоді Україні начебто не було треба.

"По-перше, юрисдикція автокефальної Української церкви поширюється тільки на територію України. А ті українці, які проживають за межами нашої країни, не мають права перебувати в Українській церкві. Вони повинні належати до Константинопольського Патріархату", – зауважив священнослужитель.

На його переконання, в такому разі це вже є порушенням автокефалії, адже інші церкви своєю діаспорою самі управляють. А Україні кажуть, що ви не маєте на це права, і ми, греки, будемо управляти Українською Церквою.

"По-друге – миро. Миро кожна церква має право варити сама. На те вона і автокефальна церква. А якщо вона не має свого миро, то це означає, що вона не може ні дітей хрестити, ні освячувати престоли. Дадуть миро – можемо, не дадуть – не можемо. Залежність? Залежність!" – підкреслив Філарет.

Ще один спірний момент, продовжує архієрей, – це те, що церковні питання, які потребують вирішення, має розглядати вищий орган церкви – Помісний собор. Але в Томосі записано, що не Помісний собор розглядатиме українські питання, а Константинопольський Патріарх.

Залежні, а називаємося автокефальною церквою. Це обман!

– підкреслив Філарет.

Що, на думку Філарета, слід тоді робити

Почесний патріарх ПЦУ вважає, що слід відмовитися від Томосу з таким змістом – Константинопольський Патріарх повинен дати Україні такий Томос, який він дав Польській, Румунській, Болгарській, Сербській церквам.

Ось такий нам потібен Томос. І ми сподівалися, що таким він і буде. Все буває. Тому ми вимагали, вимагаємо та вимагатимемо до кінця такий Томос, який мають інші церкви. Ми будемо твердо стояти на позиції патріархату. Якщо Вселенський Патріарх дасть новий Томос патріархату, то це означатиме, що ми дійсно стали автокефальної, незалежної церквою,

– зауважив він.

Водночас Філарет повідомив, що з цієї причини Київський патріархат вийшов зі складу ПЦУ. Наразі ця церква не є зареєстрованою юридично. Але очільник УПЦ КП вважає, що держава не мала права знімати їх із реєстрації.

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Що відомо про конфлікт між Філаретом і ПЦУ:

Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

А влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".

Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.

Окрім того, Синод ПЦУ також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та довічне право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.



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