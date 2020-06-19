В "УПЦ КП" 19 червня заявили, що Філарет не просив правоохоронців відкривати справу щодо Томоса проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Там кажуть, що це начебто зробили самі віряни.

Пресслужба Філарета стверджує, що права вірян Київської патріархії начебто були порушені. Там наголосили, що Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації "УПЦ КП", яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Порошенка.

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Яка позиція в Філарета

У заяві мовиться, що Філарет не виступав проти існування Православної церкви України. Там кажуть, що він виступає проти залежності ПЦУ від Константинопольського Патріархату.

Також він начебто виступав не проти Томосу як такого, а проти його тексту, в якому прописана залежність української церкви.

Згідно з заявою, метою нового кримінального провадження "є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ".

Зверніть увагу! У Православній церкві України вважають, що це справа рук Філарета. Там кажуть, що розслідування є перешкоджанням розбудові та розвитку української церкви.

Що відомо про кримінальну справу через Томос