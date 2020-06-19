Справа проти Порошенка через Томос: у Філарета кажуть, що не він був ініціатором
В "УПЦ КП" 19 червня заявили, що Філарет не просив правоохоронців відкривати справу щодо Томоса проти п'ятого президента України Петра Порошенка. Там кажуть, що це начебто зробили самі віряни.
Пресслужба Філарета стверджує, що права вірян Київської патріархії начебто були порушені. Там наголосили, що Філарет бореться із незаконним зняттям з реєстрації "УПЦ КП", яка відбулася 30 січня 2019 року в часи президентства Порошенка.
До теми Справу щодо Томоса проти Порошенка відкрили через Філарета, причина в грошах
Яка позиція в Філарета
- У заяві мовиться, що Філарет не виступав проти існування Православної церкви України. Там кажуть, що він виступає проти залежності ПЦУ від Константинопольського Патріархату.
- Також він начебто виступав не проти Томосу як такого, а проти його тексту, в якому прописана залежність української церкви.
- Згідно з заявою, метою нового кримінального провадження "є захист порушеного права на свободу совісті вірян і духовенства Київського патріархату, а не припинення діяльності ПЦУ".
Що відомо про кримінальну справу через Томос
- Петро Порошенко 18 червня заявив, що проти нього відкрили справу "за розпалювання міжрелігійної ворожнечі шляхом отримання Томосу та створення Православної церкви України".
- Справою займається Служба безпеки України, а відкрили її ще в листопаді 2019 року. Глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова каже, що суд зобов'язав СБУ відкрити справу.
- В ЗМІ кажуть, що Філарет насамперед незадоволений тим, що гроші, які отримувала "УПЦ КП" від своїх іноземних представництв, після створення Православної церкви України йтимуть в Константинополь.
- У ДБР запевнили, що не збираються ставити під сумнів легітимність створення Православної церкви України.