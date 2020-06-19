Дело против Порошенко из-за Томоса: у Филарета говорят, что не он был инициатором
В "УПЦ КП" 19 июня заявили, что Филарет не просил правоохранителей возбуждать дело из-за Томоса против пятого президента Украины Петра Порошенко. Там говорят, что это якобы сделали сами верующие.
Пресс-служба Филарета утверждает, что права верующих Киевской патриархии якобы были нарушены. Там отметили, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации "УПЦ КП", которое состоялось 30 января 2019 года во времена президентства Порошенко.
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Какова позиция в Филарета
- В заявлении говорится, что Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины. Там говорят, что он выступает против зависимости ПЦУ от Константинопольского Патриархата.
- Также он якобы выступал не против Томоса как такового, а против его текста, в котором прописана зависимость украинской церкви.
- Согласно заявлению, целью нового уголовного производства "является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ".
Что известно об уголовном деле из-за Томоса
- Петр Порошенко 18 июня заявил, что против него открыли дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".
- Делом занимается Служба безопасности Украины, а открыли его еще в ноябре 2019 года. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова говорит, что суд обязал СБУ открыть дело.
- В СМИ говорят, что Филарет прежде всего недоволен тем, что деньги, которые получала "УПЦ КП" от своих иностранных представительств, после создания Православной церкви Украины будут идти в Константинополь.
- В ГБР заверили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины.