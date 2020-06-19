В "УПЦ КП" 19 июня заявили, что Филарет не просил правоохранителей возбуждать дело из-за Томоса против пятого президента Украины Петра Порошенко. Там говорят, что это якобы сделали сами верующие.

Пресс-служба Филарета утверждает, что права верующих Киевской патриархии якобы были нарушены. Там отметили, что Филарет борется с незаконным снятием с регистрации "УПЦ КП", которое состоялось 30 января 2019 года во времена президентства Порошенко. К теме Дело по Томосу против Порошенко открыли из-за Филарета, причина в деньгах, – СМИ Какова позиция в Филарета В заявлении говорится, что Филарет не выступал против существования Православной церкви Украины. Там говорят, что он выступает против зависимости ПЦУ от Константинопольского Патриархата.

Также он якобы выступал не против Томоса как такового, а против его текста, в котором прописана зависимость украинской церкви.

Согласно заявлению, целью нового уголовного производства "является защита нарушенного права на свободу совести верующих и духовенства Киевского патриархата, а не прекращение деятельности ПЦУ". Обратите внимание! В Православной церкви Украины считают, что это дело рук Филарета. Там говорят, что расследование является препятствием строительству и развитию украинской церкви. Что известно об уголовном деле из-за Томоса Петр Порошенко 18 июня заявил, что против него открыли дело "за разжигание межрелигиозной розни путем получения Томоса и создания Православной церкви Украины".

Делом занимается Служба безопасности Украины, а открыли его еще в ноябре 2019 года. Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова говорит, что суд обязал СБУ открыть дело.

В СМИ говорят, что Филарет прежде всего недоволен тем, что деньги, которые получала "УПЦ КП" от своих иностранных представительств, после создания Православной церкви Украины будут идти в Константинополь.

В ГБР заверили, что не собираются ставить под сомнение легитимность создания Православной церкви Украины.