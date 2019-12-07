Филарет обратился к Епифанию: спасибо, что не выбросили на улицу

Почетный патриарх Филарет прокомментировал решение Синода Православной церкви Украины предоставить ему право пожизненного проживания в здании на улице на Пушкинской и Киева и образовать религиозную миссию, которую возглавит священнослужитель.

В ПЦУ накануне сообщили, что священный синод решил создать для почетного патриарха Филарета религиозную организацию в составе ПЦУ в форме миссии. Синод также предоставил Филарету право пожизненного проживания в комплексе зданий в Киеве на улице Пушкинской, 36 и пожизненное право на совершения богослужений во Владимирском соборе.

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"Спасибо Предстоятелю Блаженнейшему митрополиту Епифанию и Священному Синоду Православной Церкви Украины, что... оказали мне милость: не выбросили 90-летнего Патриарха на улицу, как собирались это сделать, а оставили пожизненно проживать в помещении Киевской патриархии...", – говорится в заявлении Филарета.

При этом он заявил, что слова митрополита Епифания о завершении ликвидации УПЦ КП является ложью, добавив, что "церковь нельзя ликвидировать".

Он подчеркнул, что за Киевский Патриархат "будут бороться до последнего".

Что известно о конфликте с Филаретом в ПЦУ:

Патриарх Филарет не согласен с уставами ПЦУ и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что обновленной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом.

и обвиняет митрополита Епифания в нарушении договоренностей. Мол, на Объединительном соборе 15 декабря 2018 года договорились, что обновленной ПЦУ будет руководить Филарет, а Епифаний лишь представлять церковь за рубежом. А летом 2019 года Филарет вообще собрал так называемый "Собор УПЦ КП", где заявил о возобновлении деятельности Киевского патриархата . Участники этих сборов также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя.

. Участники этих сборов также отвергли Томос, аргументируя это тем, что документ якобы ставит ПЦУ в зависимость от Константинополя. После этого собрался настоящий Синод ПЦУ и лишил Филарета права управления Киевской епархией . Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом".

. Однако не удалил его из состава епископата ПЦУ "за особые заслуги в прошлом". Осенью 2019 года суд Киева разрешил ликвидировать Киевский патриархат УПЦ.



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