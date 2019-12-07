Філарет звернувся до Епіфанія: Дякую, що не викинули на вулицю

Почесний патріарх Філарет прокоментував рішення Синоду Православної церкви України надати йому право пожиттєвого проживання у будівлі на вулиці на Пушкінській і Києва та утворити релігійну місію, яку очолить священнослужитель.

У ПЦУ напередодні повідомили, що священний синод вирішив створити для почесного патріарха Філарета релігійну організацію в складі ПЦУ у формі місії. Синод також надав Філарету право для пожиттєвого проживання в комплексі будівель у Києві на вулиці Пушкінській, 36 та пожиттєве право на звершення богослужінь у Володимирському соборі.

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"Дякую Предстоятелю Блаженнійшому митрополиту Епіфанію та Священному Синоду Православної Церкви України, що... виявили до мене милість: не викинули 90-літнього Патріарха на вулицю, як збирались це зробити, а залишили пожиттєво проживати в приміщенні Київської патріархії…", – мовиться в заяві Філарета.

При цьому він заявив, що слова митрополита Епіфанія про завершення ліквідації УПЦ КП є неправдою, додавши, що "церкву не можна ліквідувати".

Він наголосив, що за Київський Патріархат "будуть боротись до останнього".

Що відомо про конфлікт з Філаретом у ПЦУ:

Патріарх Філарет не погоджується з уставами ПЦУ та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

та звинувачує митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що новоствореною ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном. А влітку 2019 року Філарет узагалі зібрав так званий "Собор УПЦ КП", де заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Учасники цих зборів також відкинули Томос, аргументуючи це тим, що документ нібито ставить ПЦУ у залежність від Константинополя. Після цього зібрався справжній Синод ПЦУ і позбавив Філарета права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".

Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому". Восени 2019 року суд Києва дозволив ліквідувати Київський патріархат УПЦ.



Кого українці бачать предстоятелем ПЦУ / інфографіка 24 каналу