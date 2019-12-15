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      Филарет продолжает бунтовать: в УПЦ КП отрицают свою юридическую ликвидацию

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      Почетный патриарх Филарет / Getty Images

      Украинская православная церковь Киевского патриархата заявила, что не является юридически ликвидированной, о чем накануне сообщил глава ПЦУ митрополит Епифаний.

      Киевская патриархия считает, что глава ПЦУ незаконно внес изменения в Единый реестр. Об этом говорится в заявлении юридического отдела УПЦ КП.

      К теме: Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию

      Там также отметили, что "предстоятель другой церкви – ПЦУ, отделенной от УПЦ КП" с помощью госслужащих Минкульта внес изменения в Единый госреестр юридических лиц.

      В УПЦ КП отметили, что по состоянию на 14 декабря им официально не сообщили о прекращении регистрации.

      Отметим, что на сайте Минюста указано, что регистрация Киевской патриархии как юридического лица прекращена от 13 декабря 2019 года.

      Что известно о ликвидации УПЦ КП и УАПЦ

      На архиерейском соборе Православной церкви Украины в субботу, 14 декабря, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ. Также собор призвал почетного патриарха Филарета отказаться от политики самоизоляции.

      Кроме того, собор принял решение "Об утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в новой редакции», который, среди прочего, зафиксировал правопреемственность ПЦУ от Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

      Собор ПЦУ также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

      Создание ПЦУ – как это было?

      15 декабря 2018 года состоялся Объединительный собор, по результатам которого была создана Православная церковь Украины. Возглавил церковь митрополит Епифаний.

      Подписание и получение томоса об автокефалии Православной церкви Украины состоялось 5-6 января 2019 года в соборе святого Юрия, кафедральном соборе Вселенского Патриархата.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики УАПЦ Томос Религия Филарет УПЦ КП Епифаний Православная церковь Украины
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