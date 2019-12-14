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      Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию

      29 Читати новину українською
      Филарет – почетный патриарх Православной церкви Украины / pravda.com

      На архиерейском соборе Православной церкви Украины в субботу, 14 декабря, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ. Также собор призвал почетного патриарха Филарета отказаться от политики самоизоляции.

      Об этом рассказал в фейсбуке заместитель председателя правления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. Впоследствии решение собора опубликовал официальный сайт ПЦУ.

      Читайте также: УПЦ и УАПЦ юридически прекратили свое существование, – Епифаний

      Собор среди прочего постановил:

      • "Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции".

      Архиереи утвердили "гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечение условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации" Киевская Патриархия УПЦ-КП".

      Кроме того, собор принял решение "Об утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в новой редакции", что, среди прочего, зафиксировало правопреемственность ПЦУ относительно Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

      Архієтерї
      Епископат Православной церкви Украины / Фото с фейсбука Евстратия Зори

      Собор ПЦУ также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".

      Філарет
      Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / Инфографика 24 канала

      Подробнее о конфликте ПЦУ и Филарета читайте в материале 24 канала.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Религия Филарет Епифаний Православная церковь Украины
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