Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию
На архиерейском соборе Православной церкви Украины в субботу, 14 декабря, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ. Также собор призвал почетного патриарха Филарета отказаться от политики самоизоляции.
Об этом рассказал в фейсбуке заместитель председателя правления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. Впоследствии решение собора опубликовал официальный сайт ПЦУ.
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Собор среди прочего постановил:
- "Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции".
Архиереи утвердили "гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечение условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации" Киевская Патриархия УПЦ-КП".
Кроме того, собор принял решение "Об утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в новой редакции", что, среди прочего, зафиксировало правопреемственность ПЦУ относительно Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Епископат Православной церкви Украины / Фото с фейсбука Евстратия Зори
Собор ПЦУ также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".
Кто должен возглавлять Православную церковь Украины / Инфографика 24 канала
Подробнее о конфликте ПЦУ и Филарета читайте в материале 24 канала.
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