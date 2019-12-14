Собор ПЦУ призвал Филарета прекратить самоизоляцию

На архиерейском соборе Православной церкви Украины в субботу, 14 декабря, митрополит Епифаний объявил о юридической ликвидации УПЦ КП и УАПЦ. Также собор призвал почетного патриарха Филарета отказаться от политики самоизоляции.

Об этом рассказал в фейсбуке заместитель председателя правления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря. Впоследствии решение собора опубликовал официальный сайт ПЦУ.

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Собор среди прочего постановил:

"Призвать почетного патриарха Филарета и его окружение к примирению и прекращению самоизоляции".

Архиереи утвердили "гарантии положения почетного патриарха Филарета и обеспечение условий его жизни и деятельности в связи с завершением процедуры ликвидации религиозной организации" Киевская Патриархия УПЦ-КП".

Кроме того, собор принял решение "Об утверждении устава Киевской митрополии Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в новой редакции", что, среди прочего, зафиксировало правопреемственность ПЦУ относительно Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.



Епископат Православной церкви Украины / Фото с фейсбука Евстратия Зори

Собор ПЦУ также поручил предстоятелю церкви митрополиту Епифанию "от имени Собора обратиться к украинскому государству и международному сообществу в деле защиты свободы совести и вероисповедания в целом в Украине и в частности на оккупированных территориях Крыма и Донбасса".



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