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      Собор ПЦУ закликав Філарета припинити самоізоляцію

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      Філарет – почесний патріарх Православної церкви України / pravda.com

      На архієрейському соборі Православної церкви України у суботу, 14 грудня, митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ. Також собор закликав почесного патріарха Філарета відмовитися від політики самоізоляції.

      Про це розповів у фейсбуці заступник голови правління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря. Згодом рішення собору опублікував офіційний сайт ПЦУ.

      Читайте також: УПЦ та УАПЦ юридично припинили своє існування, – Епіфаній

      Собор серед іншого постановив:

      • "Закликати почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції".

      Архієреї затвердили "гарантії становища почесного патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв'язку з завершенням процедури ліквідації релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ-КП".

      Крім того, собор ухвалив рішення "про затвердження статуту Київської митрополії Української православної церкви (Православної церкви України) в новій редакції", що, серед іншого, зафіксувало правонаступність ПЦУ щодо Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

      Архієтерї
      Єпископат Православної церкви України / Фото з фейсбука Євстратія Зорі

      Собор ПЦУ також доручив предстоятелю церкви митрополиту Епіфанію "від імені Собору звернутися до української держави і міжнародного співтовариства в справі захисту свободи совісті та віросповідання в цілому в Україні і зокрема на окупованих територіях Криму і Донбасу".

      Філарет
      Хто має очолювати Православну церкву України / Інфографіка 24 каналу

      Детальніше про конфлікт ПЦУ та Філарета читайте у матеріалі 24 каналу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Православна церква України Епіфаній Філарет Релігія
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