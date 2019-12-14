Собор ПЦУ закликав Філарета припинити самоізоляцію
На архієрейському соборі Православної церкви України у суботу, 14 грудня, митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ. Також собор закликав почесного патріарха Філарета відмовитися від політики самоізоляції.
Про це розповів у фейсбуці заступник голови правління зовнішніх церковних зв'язків ПЦУ Євстратій Зоря. Згодом рішення собору опублікував офіційний сайт ПЦУ.
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Собор серед іншого постановив:
- "Закликати почесного патріарха Філарета і його оточення до примирення і припинення самоізоляції".
Архієреї затвердили "гарантії становища почесного патріарха Філарета і забезпечення умов його життя та діяльності у зв'язку з завершенням процедури ліквідації релігійної організації "Київська Патріархія УПЦ-КП".
Крім того, собор ухвалив рішення "про затвердження статуту Київської митрополії Української православної церкви (Православної церкви України) в новій редакції", що, серед іншого, зафіксувало правонаступність ПЦУ щодо Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.
Єпископат Православної церкви України / Фото з фейсбука Євстратія Зорі
Собор ПЦУ також доручив предстоятелю церкви митрополиту Епіфанію "від імені Собору звернутися до української держави і міжнародного співтовариства в справі захисту свободи совісті та віросповідання в цілому в Україні і зокрема на окупованих територіях Криму і Донбасу".
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