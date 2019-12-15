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      Філарет продовжує бунтувати: в УПЦ КП заперечили свою юридичну ліквідацію

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      Почесний патріарх Філарет / Getty Images

      Українська православна церква Київського патріархату заявила, що не є юридично ліквідованою, про що напередодні повідомив глава ПЦУ митрополит Епіфаній.

      Київська патріархія вважає, що глава ПЦУ незаконно вніс зміни до Єдиного реєстру. Про це мовиться у заяві юридичного відділу УПЦ КП.

      До теми: Собор ПЦУ закликав Філарета припинити самоізоляцію

      Там також зазначили, що "предстоятель іншої церкви - ПЦУ, відокремленої від УПЦ КП" за допомогою держслужбовців Мінкульту вніс зміни до Єдиного держреєстру юридичних осіб, що, на думку Київської патріархії не має юридичних підстав.

      В УПЦ КП відзначили, що станом на 14 грудня їх офіційно не поінформували про припинення реєстрації.

      Відзначимо, що на сайті Мін'юсту зазначено, що реєстрація Київської патріархії як юридичної особи припинена від 13 грудня 2019 року.

      Що відомо про ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ

      На архієрейському соборі Православної церкви України у суботу, 14 грудня, митрополит Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію УПЦ КП і УАПЦ. Також собор закликав почесного патріарха Філарета відмовитися від політики самоізоляції.

      Крім того, собор ухвалив рішення "про затвердження статуту Київської митрополії Української православної церкви (Православної церкви України) в новій редакції", що, серед іншого, зафіксувало правонаступність ПЦУ щодо Української православної церкви Київського патріархату та Української автокефальної православної церкви.

      Собор ПЦУ також доручив предстоятелю церкви митрополиту Епіфанію "від імені Собору звернутися до української держави і міжнародного співтовариства в справі захисту свободи совісті та віросповідання в цілому в Україні і зокрема на окупованих територіях Криму і Донбасу".

      Створення ПЦУ – як це було?

      15 грудня 2018 року відбувся Об'єднавчий собор, за результатами якого було створено Православну церкву України. Очолив церкву митрополит Епіфаній.

      Підписання та отримання томосу про автокефалію Православної церкви України відбулося 5-6 січня 2019 року в соборі святого Юрія, кафедральному соборі Вселенського Патріархату.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Православна церква України Епіфаній УПЦ КП Філарет Релігія Томос УАПЦ
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