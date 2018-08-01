Филарет рассказал, как России борется против автокефалии Украинской Церкви

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет рассказал о яростном сопротивлении РПЦ предоставлению автокефалии.

Об этом заявил Филарет в интервью телеканалу "Прямой".

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Он отметил, что к противодействию предоставлению Томоса подключилось российское государство и дипломатия.

Безумная борьба идет. Сумасшедшая. В чем она проявляется. Во-первых, представители Московского патриархата объезжают все церкви поместные и убеждают их, чтобы они не поддерживали намерение Вселенского патриарха предоставить Томос украинской церкви,

– заявил Филарет.

Филарет добавил, что есть еще много таких рычагов, о которых он не хочет говорить, в том числе и про большие средства которые вкладываются в то, чтобы не допустить этого.

По словам предстоятеля Украинской православной церкви, РФ особенно давит не только на Вселенского патриарха, но и на Грецию, на другие православные церкви. Кроме того, в Украине объявили сбор подписей, которые направляют Вселенскому патриарху, что украинской церкви не нужна автокефалия.

"Но, несмотря на это, Вселенский патриарх стоит пока твердо на своем намерении дать Томос об автокефалии украинской церкви", – подчеркнул патриарх.

Напомним, 19 апреля Верховная Рада приняла постановление об обращении президента Петра Порошенко в Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Украинской православной церкви. Впоследствии Вселенский Патриархат начал процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской православной церкви.