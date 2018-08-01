Філарет розповів, як Росії бореться проти автокефалії української Церкви

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет розповів про шалений спротив РПЦ наданню автокефалії.

Про це заявив Філарет в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

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Він зазначив, що до протидії наданню Томоса підключилася російська держава та дипломатія.

Шалена боротьба йде. Шалена. В чому вона виявляється. По-перше, представники Московського патріархату об’їжджають всі церкви помісні і переконують їх, щоб вони не підтримували намір Вселенського патріарха надати Томос українській церкві,

– заявив Філарет.

Філарет додав, що є ще багато таких важелів, про які він не хоче говорити, в тому числі і великі кошти вкладаються в те, щоб не допустити цього.

За словами предстоятеля Української православної церкви, РФ особливо тисне не тільки на Вселенського патріарха, а й на Грецію, на інші православні церкви. Крім того, в Україні об’явили збір підписів, які направляють Вселенському патріарху, що українській церкві не потрібна автокефалія.

"Але, незважаючи на це, Вселенський патріарх стоїть поки що твердо на своєму намірі дати Томос про автокефалію української церкви", – підкреслив патріарх.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.