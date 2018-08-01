14:57
1 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • четвер
    28°C 19°C
  • п'ятниця
    28°C 18°C
  • субота
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Попрошайка Кадиров. Блендер від Путіна
Вєсті Кремля
22:15, 31 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, 31 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Філарет розповів, як Росії бореться проти автокефалії української Церкви

254 Читать новость на русском
Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет
Голова Української православної церкви Київського патріархату Філарет / day.kyiv.ua

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет розповів про шалений спротив РПЦ наданню автокефалії.

Про це заявив Філарет в інтерв'ю телеканалу "Прямий".

Читайте також: Філарет розповів, як проголошення автокефалії в Україні вдарить по РПЦ та УПЦ МП

Він зазначив, що до протидії наданню Томоса підключилася російська держава та дипломатія.

Шалена боротьба йде. Шалена. В чому вона виявляється. По-перше, представники Московського патріархату об’їжджають всі церкви помісні і переконують їх, щоб вони не підтримували намір Вселенського патріарха надати Томос українській церкві,
– заявив Філарет.

Філарет додав, що є ще багато таких важелів, про які він не хоче говорити, в тому числі і великі кошти вкладаються в те, щоб не допустити цього.

За словами предстоятеля Української православної церкви, РФ особливо тисне не тільки на Вселенського патріарха, а й на Грецію, на інші православні церкви. Крім того, в Україні об’явили збір підписів, які направляють Вселенському патріарху, що українській церкві не потрібна автокефалія.

"Але, незважаючи на це, Вселенський патріарх стоїть поки що твердо на своєму намірі дати Томос про автокефалію української церкви", – підкреслив патріарх.

Нагадаємо, 19 квітня Верховна Рада схвалила постанову про звернення президента Петра Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання автокефалії Українській православній церкві. Згодом Вселенський Патріархат розпочав процедури, необхідні для надання автокефалії Українській православній церкві.

Теги: Новини України Новини політики Філарет релігія УПЦ КП Новини Росії Єдина помісна церква
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде
сьогодні, 14:01 Цифрове телебачення в Україні: як, коли і хто перейде
Яніна Ткачук
Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
сьогодні, 13:00 Музичні новинки липня: 10 пісень, які варто почути
Олена Булан
Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
сьогодні, 12:03 Киевский ЖД вокзал – это морг, в котором лежат наши надежды на инфраструктурные изменения
Ілля Кенігштейн
Нові тарифи на тепло та гарячу воду в Києві: скільки доведеться платити з 1 серпня
сьогодні, 11:25 Нові тарифи на тепло та гарячу воду в Києві: скільки доведеться платити з 1 серпня
Яніна Ткачук
Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
сьогодні, 08:42 Почему оккупанты в Крыму не стали расширять режим чрезвычайной ситуации из-за засухи
Злой Одессит
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
З Розенблата і Полякова можуть вже сьогодні зняти недоторканність, – ЗМІ
 21 червня 2017 , 12:16
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Визначився лідер АПЛ за матчами проти топ-5 команд – і це не "Челсі"
 17 січня 2017 , 09:42
В Україні з’явиться державна мережа суперчарджерів
 6 липня , 10:45
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук