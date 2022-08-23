Никаких военных целей, – Филатов рассказал, куда оккупанты попали в Днепре

россияне ракетой ударили 23 августа по улице Томской в Днепре. Оккупанты повредили дома мирных людей.

Об этом рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что это была специальная попытка убить украинцев.

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"Никаких военных целей, ничего такого особенного. Просто поселок. Просто частные дома обычных людей", – подчеркнул Филатов.

"Можете уничтожить памятник Пушкину"

По словам мэра, в Днепре ликвидируют все, что связано с россией. В частности, переименовывают улицы.

В следующий раз, упыри, можете уничтожить памятники Пушкину и Ломоносову. Чтобы вас здесь в Днепре больше любили. На каждой сессии горсовета мы переименовываем десятки российских топонимов, чтобы вашим дурным духом у нас в Днепре даже не пахло.

– написал Филатов.

Ситуация в Днепропетровской области

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук рассказал, что оккупанты атаковали Криворожский район. В частности, из "Ураганов" обстреляли село Марьянское. К сожалению, россияне ранили 60-летнего мужчину. В настоящее время он находится в больнице.

После обстрелов в Марьянском пожар возник на ряде жилых домов и хозяйственных постройках, загорелась сухая трава. Спасателям удалось ликвидировать пожары.

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От обстрелов дважды за последние сутки страдал Никополь. россияне били из ствольной артиллерии и "Градов". Также враги применили 3 дрона-камикадзе.

В Никополе пожары охватили частный сектор. Есть поврежденные жилые дома, газопровод, водноспортивный комплекс

"Из хороших новостей: наши военные уничтожили 3 российских беспилотных разведчика", – написал Лукашук.

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