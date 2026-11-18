После новых ударов по Крымскому мосту Кремль обещает восстановить переправу, а Владимир Путин готовится к международным переговорам. Повреждение одного из главных символов российской оккупации Крыма может повлиять на позицию Москвы, которая стремится вернуться к обсуждению глобальной безопасности и распределения сфер влияния.

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Политологиня и американистка Александра Филиппенко в эксклюзивном интервью для 24 Канала рассказала, как украинские удары меняют переговорные "карты" Путина и что Кремль пытается добиться от США и Китая. Она также оценила вероятность встречи Дональда Трампа с Ким Чен Ыном и риски большого геополитического соглашения, в котором может встать вопрос о Тайване.

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Крымский мост меняет переговорные "карты" Путина

После новых ударов по Крымскому мосту Кремль обещает его восстановить и сделать даже лучше, чем раньше. Как вы отреагировали на атаку и насколько реалистичны такие обещания?

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Действительно сложно представить какое-либо восстановление в ближайшее время. Достаточно посмотреть кадры, как строили этот абсолютно незаконно возведенный мост. Сразу понятно, что для его восстановления нужна специальная техника, соответствующие краны. И все это невозможно будет сделать без прекращения огня или каких-то договоренностей с украинской стороной.

Мы же понимаем, что украинская сторона не будет просто сидеть и смотреть, как заново восстанавливается этот незаконно построенный мост. Ведь что еще они могут говорить, особенно накануне переговоров, когда Путин приедет в Шэньчжэнь, а американская делегация уже направляется туда? Конечно, они будут говорить, что все прекрасно, все будет хорошо, все будет еще лучше– пояснила Филиппенко.

Кирилл Дмитриев сегодня утром уже торжествующе публиковал фотографии из Китая. Российская сторона будет пытаться демонстрировать, что ситуация находится под контролем. Ведь все знают, как Дональд Трамп любит присоединяться к победителю, скажем так. И та самая крышка, которая отлетает во время атаки на очередной российский нефтеперерабатывающий завод, произвела впечатление на окружение Трампа и, судя по всему, на самого американского президента.

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Все эти кадры производят сильное впечатление. Сейчас американские СМИ также переполнены сообщениями о Крымском мосте и о том, что с ним произошло. Все стараются подчеркнуть, насколько символически важно это событие. И здесь возникает вопрос: как все это отразится на предстоящих переговорах?

И получается, с какими, говоря языком Трампа, "картами" садится за стол переговоров Владимир Путин. Он явно не хотел обсуждать Украину на этой предстоящей трехсторонней встрече. Трехсторонняя встреча 19 ноября с Дональдом Трампом и Си Цзиньпином. Явно не хотел бы обсуждать Украину, но, видимо, придется– отметила американистка.

Украинская сторона также должна провести переговоры в тот же четверг, 19 ноября, но уже с европейскими партнерами, Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом. И она сядет за стол с совершенно другими, с позволения сказать, "козырями". Ситуация меняется, хотя еще после переговоров в Абу-Даби все выглядело почти безнадежно.

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Мы видели полный тупик. Эти фантастические, максималистские требования Москвы создавали впечатление, что дальше ничего не произойдет, что переговоры просто не смогут продвинуться. Но нет, обстоятельства могут меняться. Как уже много раз говорили, и санкции, и ВСУ, и дальнобойные удары работают.

И в целом прорывы на переговорах, мне кажется, могут происходить исключительно благодаря ВСУ и благодаря военным действиям, которые меняют "карты", находящиеся на руках у различных переговорных групп– подчеркнула Филиппенко.

Именно военные действия, на мой взгляд, сейчас способны менять положение сторон за столом переговоров. То, что еще вчера выглядело как дипломатический тупик, сегодня уже может восприниматься иначе благодаря действиям Вооруженных Сил Украины.

Кремль хочет договариваться об Украине без Украины

Путин планирует предложить Трампу так называемую гуманитарную миссию в Константиновке по аналогии с Олешками. Насколько опасно, если судьбу украинских прифронтовых городов будут обсуждать Вашингтон и Москва без участия Киева?

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Прежде всего нужно понимать, как должен проходить этот переговорный процесс. Сначала запланирована двусторонняя встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина, где будет отдельный перечень тем. А далее должна состояться трехсторонняя встреча Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Путина. И именно в отношении этой трехсторонней встречи российская сторона, в частности Мединский после переговоров в Абу-Даби, буквально говорила и всячески намекала на некое новое деление мира.

Дошло даже до намеков на Ялтинско-Потсдамскую систему международных отношений. Упоминались три стороны, которые договаривались во время и после Второй мировой войны, фактически проводя параллели с возможным новым разделением мира. Мол, сейчас снова соберутся представители трех больших держав и будут определять, как все должно быть.

Но мы понимаем, что ситуация совсем иная. Как бы Кремль ни хотел вести подобные переговоры, делить мир, делить сферы влияния, Си Цзиньпину это совершенно неинтересно с Кремлем. Это во-первых. Во-вторых, Дональд Трамп тоже не очень заинтересован в том, чтобы договариваться с Путиным о чем бы то ни было– пояснила Филиппенко.

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Трехсторонняя встреча нужна Дональду Трампу, на мой взгляд, лишь по одной причине. Говорить о денуклеаризации, о том, что могло бы стать его президентским наследием, действительно невозможно без России. И здесь мы вынуждены исходить из реальности, как бы нам этого ни хотелось.

Речь идет о тех самых запасах ядерного оружия, значительная часть которых осталась еще с советских времен. Это наследие холодной войны, когда основными ядерными державами были США и Советский Союз. А теперь есть еще Китай, который продолжает наращивать собственный ядерный потенциал. К тому же договор о стратегических наступательных вооружениях прекратил свое действие в феврале 2026 года. И, на мой взгляд, это фактически единственная тема, которую можно было бы обсуждать в таком формате.

Для Путина сам формат выгоден, конечно. Просто закрепить за собой место за столом с "большими мальчиками". Путину очень важно просто находиться за столом переговоров с США и Китаем. Это важный символический результат для него. Но также он хотел бы обсуждать какие-то обмены и что-то еще за пределами Украины, то есть без Украины, без Европы– отметила американистка.

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И понятно, откуда берутся предложения по Константиновке, которую Россия не контролирует. Сколько раз Путину уже докладывали, что якобы все находится под российским контролем? А теперь уже возникает вопрос: не понадобится ли какая-то гуманитарная миссия в отношении самого Крыма?

Что там с переправой? Получается, что теперь на полуостров можно будет добраться только по сухопутному коридору через временно оккупированные украинские территории. Возможно, какая-то гуманитарная миссия действительно понадобится уже там. Поэтому Путин может предлагать что угодно, но ситуация изменилась.

Если бы мы говорили буквально вчера, еще можно было бы размышлять о том, какие предложения он будет выдвигать. Его цель абсолютно понятна: показать, что мировую безопасность невозможно обсуждать без России. К сожалению, когда речь идет о ядерной безопасности, мы действительно не можем обойти Россию, просто потому, что у нее очень большие запасы ядерного оружия.

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И для Путина это самое главное. Он должен оказаться значимым игроком, без которого нельзя обсуждать мировую безопасность. А дальше эта логика распространяется на европейскую безопасность и ее архитектуру. Если уж о мировой безопасности нельзя говорить без Путина, то, получается, и о европейской тоже нельзя. И тогда он пытается перейти к переговорам с европейской стороной, к контактам с Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом.

Но сейчас вся перспектива несколько меняется. Мы видим, какими возможностями располагает Украина. И возникают вопросы: а что с российской ПВО, где эта ПВО? Конечно, нужно еще дождаться дополнительной информации о том, что именно было использовано во время атаки.

Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, возможно, это связано с "Фламинго", с тем вооружением, которое Украина усовершенствовала. Мы говорим о комбинированной атаке, но в то же время и о тех видах вооружений, которые Украина уже начинает производить или производит.

Соответственно, ситуация меняется. Как всегда, гонка вооружений во время войны определяет исход войны. Мы видели это неоднократно, в частности во время Второй мировой войны– отметила Филиппенко.

Поэтому сейчас складывается совершенно иная картина. Еще вчера все выглядело иначе. Крымский мост уже был поврежден, но там все-таки продолжалось некоторое движение. Даже, кажется, частично восстановили реверсивное автомобильное движение. А сейчас мы видим гораздо более серьезные последствия. Поэтому Путин может предлагать что угодно по поводу Константиновки, но теперь встал вопрос о Крыме, и это уже совсем другая история.

Единственное, на что я бы еще обратила внимание, – официальный аккаунт Мелании Трамп в соцсети X. Буквально вчера и позавчера там снова писали об Олешках, об обменах, публиковали фотографии встреч с украинской и российской делегациями. То есть эта тема продолжается, она никуда не исчезла. Это важно для Белого дома, важно для администрации Дональда Трампа. Они заинтересованы в продолжении обсуждения гуманитарных вопросов, и какие-то новые гуманитарные миссии для американской стороны, конечно, могли бы иметь значение.

Но как можно говорить о гуманитарной миссии в Константиновке, которую Россия не контролирует? Это во-первых. И которая, в отличие от других территорий, не находилась под оккупацией. Соответственно, здесь возникает гораздо больше вопросов. И, конечно, не случайно все это происходит перед саммитами, перед международными встречами.

Еще буквально вчера можно было бы говорить исключительно о каких-то гуманитарных миссиях: Константиновка или не Константиновка, другие предложения, которые мог бы выдвигать Путин. И они, наверное, продолжат это предлагать и обсуждать. Но сейчас мы видим уже совершенно иную ситуацию, иное восприятие возможностей Украины и России.

Трамп может возобновить переговоры с Ким Чен Ыном

Дональд Трамп предположил, что во время поездки в Китай может встретиться с Ким Чен Ыном. Стоит ли ожидать такой встречи, почему лидеры так долго не общались и о чем могут договориться?

Это тоже частично связано с вот той самой трехсторонней встречей и ее главной темой – денуклеаризацией. Складывается впечатление, что де-факто, хотя и не де-юре, признается наличие у Северной Кореи соответствующего потенциала. Вполне возможно, что она уже разработала ядерное оружие и обладает соответствующими возможностями.

Конечно, никто это не будет признавать, но, тем не менее, это такой секрет Полишинеля. И об этом, скажем так, с ужасом, но говорят как о реальности. Поэтому это тоже одна из тем переговоров– пояснила Филиппенко.

Дональд Трамп уже задумывается о том, что останется после его президентства, причем в совершенно разных формах. Поэтому он готов отвлекаться от повседневных вопросов, связанных с войной в Европе. Тем более что он никак не может найти подход, который позволил бы остановить эту войну и объявить о прекращении огня.

Кремль ни на что не соглашается. Украина соглашается, а от Москвы Трамп ничего добиться не может. Поэтому он и переключается на другие вопросы, среди которых могут быть переговоры с северокорейским лидером.

Дональд Трамп рассматривает нераспространение ядерного оружия как свое президентское наследие. Дональд Трамп уже, конечно, задумывается о своем президентском наследии в различных формах– отметила американистка.

Одновременно речь идет о потенциальном влиянии США в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Дональд Трамп всегда говорил, что необходимо налаживать контакты и поддерживать различные связи даже с теми государствами, которые не нравятся американцам. И Северная Корея как раз является такой страной, с которой он был готов взаимодействовать еще во время своего первого президентского срока.

Он называл Ким Чен Ына Rocket Man – "человеком-ракетой". Но сейчас ситуация изменилась, в частности из-за вероятных новых возможностей Северной Кореи в сфере ядерного оружия. В определенный момент произошел фактически полный разрыв контактов. При администрации Джо Байдена подобного диалога не было, но теперь Дональд Трамп возвращается к своей прежней теме, хотя уже на совершенно другом этапе.

И сам Ким Чен Ын сегодня находится в ином положении. В последние годы мы наблюдаем значительно более тесное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, появление новых связей между этими государствами. Мы все знаем о северокорейских военных, которые воевали на стороне России. Им даже, если я не ошибаюсь, установили памятник в Курской области.

В любом случае эта близость с Россией несколько меняет положение северокорейского лидера. Ведь мы говорим также о возможности выхода из изоляции, хотя сотрудничество с Москвой на первый взгляд может выглядеть как сближение двух изолированных государств.

Казалось бы, Северная Корея просто попадает в российскую изоляцию. Но все-таки нет, для Северной Кореи это возможность вести торговлю на том уровне, который помогает и северокорейской экономике– подчеркнула Филиппенко.

Поэтому тема возможной встречи с Ким Чен Ыном – это прежде всего вопрос денуклеаризации и нераспространения ядерного оружия. Сейчас об этом даже немного странно говорить, но, возможно, речь идет хотя бы о перспективе определенных переговоров. Не обязательно об установлении полноценного контроля над северокорейским ядерным оружием, а, по крайней мере, о возможности сделать этот диалог более открытым.

Сейчас она находится в несколько странном положении: с одной стороны, тема вроде бы остается закрытой, а с другой – о ней все знают. Это опять тот самый секрет Полишинеля. И, возможно, переговоры позволят перейти от такого неформального обсуждения к более открытому.

Примерно так, как международное сообщество обсуждает ядерное оружие Индии и Пакистана или вопрос о ядерном потенциале Израиля. Я имею в виду эту противоречивую ситуацию, когда официально наличие ядерного оружия не подтверждается, но в то же время обсуждается возможность его использования в случае нападения. Поэтому в отношении Северной Кореи, вероятно, мы также можем ожидать обсуждения именно нераспространения ядерного оружия.

Китай может использовать войну в Украине для торга по Тайваню

В прогнозах возможного нападения Китая на Тайвань часто упоминается 2027 год. Насколько опасной для острова может быть готовность Трампа к компромиссам с Си Цзиньпином и смогут ли США поддержать Тайвань в случае китайской атаки?

Так, 2027 год называют не случайно, ведь это очень важный год для Китая. Это столетие китайской армии, а также новый избирательный цикл. И, конечно, я думаю, у нас с вами нет особых сомнений, что Си Цзиньпин останется у власти. Он там, как и Путин, видимо, до 150 лет собирается жить.

Тайвань – это один из самых острых вопросов не только в двусторонних отношениях США и Китая, но и в международной политике в целом. Пекин прежде всего заинтересован в том, чтобы, если не отменить, то хотя бы задержать новые поставки американского оружия на Тайвань. И это одна из главных целей китайского руководства.

Буквально несколько дней назад Си Цзиньпин сделал заявление, которое во времена президентства, например, Барака Обамы могло бы даже стать причиной отмены встречи лидеров США и Китая.

Си Цзиньпин сказал, что история обязательно встанет на правильные рельсы, обязательно будет восстановлена историческая справедливость, и материковый Китай объединится с нематериковым Китаем. Так они определяют Тайвань – что это ведь Китай. И Дональд Трамп с Си Цзиньпином садятся за стол переговоров после заявлений об историческом воссоединении, о возвращении Тайваня в родную гавань, если можно так выразиться. Все это звучит очень устрашающе– отметила Филиппенко.

Именно так Пекин определяет Тайвань, считая его частью Китая. И такие заявления прозвучали накануне двусторонней встречи. Это в некоторой степени напоминает историю с Крымским мостом перед трехсторонними переговорами. Путин садится за стол с образом поврежденного Керченского моста, а Дональд Трамп встречается с Си Цзиньпином после его заявлений об историческом воссоединении.

Мы уже неоднократно слышали подобные формулировки, поэтому сейчас важно следить не только за словами, но и за конкретными решениями относительно поставок вооружений. Главная задача Пекина – сократить эти поставки, в частности уже запланированные. Речь идет также о финансовых пакетах помощи для закупки военной техники, ведь Тайвань приобретает вооружение не только у США, но и у европейских производителей.

Что касается американских обязательств, здесь у меня есть вопросы к Дональду Трампу. Но гораздо меньше вопросов к Конгрессу США. Я имею в виду новый состав Конгресса, который начнет работу в январе 2027 года, то есть как раз в тот период, о котором мы говорим.

Учитывая ожидаемое большинство демократов, можно предположить, что Конгресс будет настаивать на продолжении помощи Тайваню. Возможно, даже будет пытаться принять соответствующие решения вопреки президентскому вето. Конечно, для этого нужно достаточное количество голосов, но сама возможность такого развития событий важна.

Мы до сих пор наблюдаем за подсчетом результатов выборов. Казалось бы, уже столько времени прошло с тех пор, как мы их обсуждали, а на Аляске голоса еще не досчитали. Но отрыв кандидата от Демократической партии уже такой, что, похоже, демократы получат 56 мест в Сенате, а не 55, как предполагалось ранее. То есть 56 против 44.

Конечно, до 67 голосов, необходимых для преодоления президентского вето, еще далеко. Но Тайвань – это вопрос, по которому обычно существует поддержка и со стороны республиканцев, и со стороны демократов. Поэтому совершенно непонятно, насколько Си Цзиньпин может быть уверен в выполнении возможных договоренностей с Дональдом Трампом.

Любые формулировки Дональда Трампа и Си Цзиньпина по поводу Тайваня во время встречи могут иметь последствия, независимо от общей дружеской атмосферы. Но главный вопрос заключается в том, что именно может предложить Китай. Ведь Пекин имеет возможности влиять как на Москву, так и на Тегеран, а американский президент заинтересован в достижении результатов в обоих направлениях.

Если Китай может предложить оказать давление на Тегеран, если Китай может предложить оказать давление на Москву, если Дональд Трамп сможет объявить, что он все закончил, закончил войну в Европе, Тегеран сдался, Ормузский пролив открыт, тогда, мне кажется, можно было бы ожидать сдачи Тайваня Дональдом Трампом– предположила американистка.

Но здесь тоже все непонятно. Си Цзиньпин не может быть уверен, что Дональд Трамп способен ему что-то гарантировать, учитывая возможное большинство демократов в Палате представителей и Сенате. И это существенная проблема для потенциальных договоренностей.

В то же время можно предположить, что Китай попытается предложить определенные результаты по другим вопросам. Например, содействовать достижению соглашений с Тегераном или хотя бы прекращению войны в Европе. Для Дональда Трампа это могло бы быть чрезвычайно важным, ведь он постоянно пытается найти способ добиться прекращения боевых действий в Украине.

Отсюда и все эти странные предложения американской стороны: давайте как-нибудь переименуем Донбасс, перерисуем карты, пусть Путин объявляет что угодно. Все это попытки найти какие-то возможности, какие-то небольшие проходы сквозь кремлевскую стену, которая никак не соглашается ни на какие предложения.

Но Си Цзиньпин мог бы помочь это обеспечить. И здесь, к сожалению, мы вынуждены говорить о возможностях, которыми Китай располагает для оказания влияния на Россию. Речь идет о поставках комплектующих, торговле и вероятной помощи в обходе санкций.

Если бы Китай захотел, то война в Европе закончилась бы прямо сейчас. Если бы Китай перестал поставлять России комплектующие, перестал с Россией торговать, перестал помогать, вероятно, обходить санкции, ситуация бы очень быстро изменилась. Буквально мгновенно. Но Китай этого не делает. Китай, напротив, заинтересован в продолжении войны в Европе. Но еще больше Китай хочет того самого "исторического воссоединения"– подчеркнула Филиппенко.

И вот здесь начинается искусство сделки. Мы абсолютно точно не знаем и не можем прогнозировать, как поведет себя Белый дом. Администрация Дональда Трампа прежде всего заинтересована в полном открытии Ормузского пролива, а также в возможности объявить, что американский президент всех победил и остановил войну в Европе.

Причем войну, которая началась еще при президенте Бараке Обаме, а в полномасштабную стадию перешла при Джо Байдене. Который, конечно же, и виноват в том, что началась полномасштабная война на территории Украины. Это, разумеется, шутка.

Почему я об этом упоминаю? Потому что об этом постоянно говорит сам Дональд Трамп.

Филиппенко о переговорах США, Китая и России: смотрите видео