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На Филиппинах бушует тайфун "Амбо": ветер разгоняется до 180 километров в час – фото, видео

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Филиппины, тайфун Амбо сегодня 14.05.2020 – фото, видео
На Филиппинах бушует тайфун "Амбо" / dw.com

Тайфун "Амбо" принес 14 мая на Филлиппины сильные ливни и ветер. Во время шторма ветер разгонялся до 180 километров в час. Десятки тысяч человек нуждаются в эвакуации.

В то же время в Министерстве здравоохранения Филиппин просят людей при эвакуации соблюдать дистанцию, чтобы не заразиться коронавирусом, пишет ABS-CBN.

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Тайфун "Амбо" ударил по Филиппинам 14 мая сильными ливнями и сильными порывами ветра,
– говорится в сообщении.

Порывы ветра во время шторма составляли 150 – 180 километров в час.

В результате примерно 400 тысяч человек будут вынуждены покинуть свои дома в Северном Самаре. Провинция с марта находится на карантине из-за вспышки коронавируса.

Ожидается, что тайфун не оставит Филиппины минимум до 18 – 19 мая.

Філіппіни охопив тайфун
Филиппины охватил тайфун / Фото Watchers.news

Тайфун "Амбо" на Филиппинах: смотрите видео 

 

 

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия Филиппины
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