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      Мощное наводнение опустошает восточную Африку: погибли уже более 260 человек – видео

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      Наводнение в Кении, Уганде 2020: видео – более 260 жертв
      Наводнение в восточной Африке / AFP

      Вследствие мощных ливней в Восточной Африке возникло наводнение, которое уже унесло жизни более 260 человек. Стихия пока бушует в четырех странах – Кении, Сомали, Уганде и Руанде.

      Кения получила тяжелый удар, правительство зафиксировало 194 случая смерти. Власти страны приказали людям в пострадавших районах покинуть затопленные территории. Об этом сообщает ВВС.

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      В Руанде погибли 55 человек, а в Сомали – 16. В Уганде высокий уровень воды затопил больницу с двумя сотнями пациентов внутри.

      Вода также смыла 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур и некоторые объекты жизненно важной инфраструктуры.

      Метеорологи прогнозируют, что сильнее, чем обычно, дожди продлятся в течение всего мая.

      Смотрите видео наводнения в Кении:

      Наводнение в Уганде: смотрите видео

      Страны восточной Африки на карте:

       

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Сомали Уганда Кения Экология Африка Стихийный бедствия
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