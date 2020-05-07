Мощное наводнение опустошает восточную Африку: погибли уже более 260 человек – видео

Вследствие мощных ливней в Восточной Африке возникло наводнение, которое уже унесло жизни более 260 человек. Стихия пока бушует в четырех странах – Кении, Сомали, Уганде и Руанде.

Кения получила тяжелый удар, правительство зафиксировало 194 случая смерти. Власти страны приказали людям в пострадавших районах покинуть затопленные территории. Об этом сообщает ВВС.

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В Руанде погибли 55 человек, а в Сомали – 16. В Уганде высокий уровень воды затопил больницу с двумя сотнями пациентов внутри.

Вода также смыла 8 тысяч гектаров сельскохозяйственных культур и некоторые объекты жизненно важной инфраструктуры.

Метеорологи прогнозируют, что сильнее, чем обычно, дожди продлятся в течение всего мая.

Смотрите видео наводнения в Кении:

Наводнение в Уганде: смотрите видео

Страны восточной Африки на карте: