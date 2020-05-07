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      Потужна повінь спустошує східну Африку: загинули вже понад 260 людей – відео

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      Повінь у Кенії, Уганді 2020: відео повені у Східній Африці – понад 260 жертв
      Повінь у східній Африці / AFP

      Внаслідок потужних злив у Східній Африці виникла повінь, яка вже забрала життя понад 260 людей. Стихія наразі вирує в чотирьох країнах – Кенії, Сомалі, Уганді та Руанді.

      Кенія зазнала найважчого удару, уряд зафіксував 194 випадки смерті. Влада країни наказала людям у постраждалих районах залишити затоплені території. Про це повідомляє ВВС.

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      У Руанді загинули 55 людей, а в Сомалі – 16. В Уганді високий рівень води затопив лікарню з двома сотнями пацієнтів всередині.

      Вода також змила 8 тисяч гектарів сільськогосподарських культур та деякі об'єкти життєво важливої інфраструктури.

      Метеорологи прогнозують, що сильніші, ніж зазвичай, дощі триватимуть протягом усього травня.

      Дивіться відео повені в Кенії:

      Повінь в Уганді: дивіться відео

      Країни східної Африки на карті:

       

      Автор: Емал Набі
      Теги: Сомалі Уганда Кенія Екологія Африка Стихійні лиха
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