Потужна повінь спустошує східну Африку: загинули вже понад 260 людей – відео
Внаслідок потужних злив у Східній Африці виникла повінь, яка вже забрала життя понад 260 людей. Стихія наразі вирує в чотирьох країнах – Кенії, Сомалі, Уганді та Руанді.
Кенія зазнала найважчого удару, уряд зафіксував 194 випадки смерті. Влада країни наказала людям у постраждалих районах залишити затоплені території. Про це повідомляє ВВС.
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У Руанді загинули 55 людей, а в Сомалі – 16. В Уганді високий рівень води затопив лікарню з двома сотнями пацієнтів всередині.
Вода також змила 8 тисяч гектарів сільськогосподарських культур та деякі об'єкти життєво важливої інфраструктури.
Метеорологи прогнозують, що сильніші, ніж зазвичай, дощі триватимуть протягом усього травня.
Дивіться відео повені в Кенії:
Повінь в Уганді: дивіться відео
Країни східної Африки на карті: