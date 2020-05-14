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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

На Філіппінах вирує тайфун Амбо: вітер розганяється до 180 кілометрів на годину – фото, відео

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Філіппіни, тайфун Амбо сьогодні 14.05.2020 – фото, відео
На Філіппінах вирує тайфун "Амбо" / dw.com

Тайфун Амбо приніс 14 травня на Філліппіни сильні зливи та вітер. Під час шторму вітер розганявся до 180 кілометрів за годину. Десятки тисяч людей потребують евакуації.

Водночас у Міністерстві охорони здоров`я Філіппін просять людей при евакуації дотримуватися дистанції, аби не заразитися коронавірусом, пише ABS-CBN.

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Тайфун Амбо вдарив по Філіппінах 14 травня сильними зливами й потужними поривами вітру,
– йдеться у повідомленні.

Пориви вітру під час шторму становили 150 – 180 кілометрів за годину.

Внаслідок цього приблизно 400 тисяч людей будуть змушені залишити свої будинки в Північному Самарі. Провінція з березня перебуває на карантині через спалах коронавірусу.

Очікується, що тайфун не залишатиме Філіппіни щонайменше до 18 – 19 травня.

Філіппіни охопив тайфун
Філіппіни охопив тайфун / Фото Watchers.news

Тайфун Амбо на Філіппінах: дивіться відео

 

 

Зверніть увагу! Станом на 14 травня на Філіппінах зафіксували 11 876 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 790 людей, одужали – 2 337.

Автор: Наталія Пристанська
Теги: Надзвичайні ситуації Стихійні лиха Філіппіни
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