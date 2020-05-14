На Філіппінах вирує тайфун Амбо: вітер розганяється до 180 кілометрів на годину – фото, відео
Тайфун Амбо приніс 14 травня на Філліппіни сильні зливи та вітер. Під час шторму вітер розганявся до 180 кілометрів за годину. Десятки тисяч людей потребують евакуації.
Водночас у Міністерстві охорони здоров`я Філіппін просять людей при евакуації дотримуватися дистанції, аби не заразитися коронавірусом, пише ABS-CBN.
Читайте також Потужна повінь спустошує східну Африку: загинули вже понад 260 людей – відео
Тайфун Амбо вдарив по Філіппінах 14 травня сильними зливами й потужними поривами вітру,
– йдеться у повідомленні.
Пориви вітру під час шторму становили 150 – 180 кілометрів за годину.
Внаслідок цього приблизно 400 тисяч людей будуть змушені залишити свої будинки в Північному Самарі. Провінція з березня перебуває на карантині через спалах коронавірусу.
Очікується, що тайфун не залишатиме Філіппіни щонайменше до 18 – 19 травня.
Філіппіни охопив тайфун / Фото Watchers.news
Тайфун Амбо на Філіппінах: дивіться відео
Зверніть увагу! Станом на 14 травня на Філіппінах зафіксували 11 876 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 790 людей, одужали – 2 337.