На Філіппінах вирує тайфун Амбо: вітер розганяється до 180 кілометрів на годину – фото, відео

Тайфун Амбо приніс 14 травня на Філліппіни сильні зливи та вітер. Під час шторму вітер розганявся до 180 кілометрів за годину. Десятки тисяч людей потребують евакуації.

Водночас у Міністерстві охорони здоров`я Філіппін просять людей при евакуації дотримуватися дистанції, аби не заразитися коронавірусом, пише ABS-CBN.

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Тайфун Амбо вдарив по Філіппінах 14 травня сильними зливами й потужними поривами вітру,

– йдеться у повідомленні.

Пориви вітру під час шторму становили 150 – 180 кілометрів за годину.

Внаслідок цього приблизно 400 тисяч людей будуть змушені залишити свої будинки в Північному Самарі. Провінція з березня перебуває на карантині через спалах коронавірусу.

Очікується, що тайфун не залишатиме Філіппіни щонайменше до 18 – 19 травня.



Філіппіни охопив тайфун / Фото Watchers.news

Тайфун Амбо на Філіппінах: дивіться відео

Typhoon #AmboPH makes landfall over this town - San Policarpio, Eastern Samar - at 12:15 PM on Thursday, May 14, It is the first typhoon to hit the Philippines in 2020 and amid the COVID-19 pandemic. pic.twitter.com/rLT5vf6Sp3 — fyt (@fyt_ph) May 14, 2020

Зверніть увагу! Станом на 14 травня на Філіппінах зафіксували 11 876 випадків зараження коронавірусом. Від недуги померли 790 людей, одужали – 2 337.