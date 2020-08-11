В правительстве выделили почти 1 миллион гривен на фильм о работе правоохранителей, в частности, Нацгвардии во время пандемии коронавируса. Ролик продлится 20 минут.

"Центр защиты информационного пространства Украины" Минкультинформполитики 4 августа заключил соглашение с "Мейнстрим Пикчерз" об услуге по производству видеоролика. Соответствующий тендер размещен на "Прозорро", информируют "Наші гроші".

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О чем фильм

Фильм продлится 20 минут. В нем должны показать, как украинские нацгвардейцы несли службу во время пандемии, когда большинство граждан оставалась дома. В частности, обеспечивали порядок и соблюдение карантина. В ролике совместят хронику, кадры с интервью и комментариями правоохранителей.

Стоимость фильма оценили в 947 тысяч гривен.

Давайте лучше на аппараты искусственной вентиляции легких,

– возмущаются пользователи сети фейсбук.

Что известно о фирме "Мейнстрим-пикчерс"