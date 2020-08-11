На фільм про боротьбу Нацгвардії з коронавірусом виділили мільйон гривень
В уряді виділили майже 1 мільйон гривень на фільм про роботу правоохоронців, зокрема, Нацгвардії під час пандемії коронавірусу. Ролик триватиме 20 хвилин.
"Центр захисту інформаційного простору України" Мінкультінформполітики 4 серпня уклало угоду з "Мейнстрім Пікчерз" про послуги з виробництва відеоролика. Відповідний тендер розміщений на "Прозорро", інформують Наші гроші.
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Про що фільм
Фільм триватиме 20 хвилин. У ньому мають показати, як українські нацгвардійці несли службу під час пандемії, коли більшість громадян лишалася вдома. Зокрема, забезпечували порядок та дотримання карантину. У ролику поєднають хроніку, кадри з інтерв'ю та коментарями правоохоронців.
Вартість фільму оцінили у 947 тисяч гривень.
Давайте краще на апарати штучної вентиляції легень,
– обурюються користувачі мережі фейсбук.
Що відомо про фірму "Мейнстрім-пікчерс"
- У травні ця фірма перемогла у мистецькому конкурсі з виробництва відеороликів на тему "Презентація та популяризація ініціатив Уряду". Одним із таких роликів і стане фільм про боротьбу Нацгвардії з коронавірусом.
- Засновник і директор фірми – Артем Колюбаєв. Він є членом української кіно академії та експертом 14 конкурсного відбору Держкіно у деяких напрямках.