CBS после критики удалил фильм о "контрабанде оружия" в Украине
Источник:"Громадське"
Американский телеканал CBS выпустил документальный фильм, вроде бы разоблачающий поставки Украине западного вооружения. Но из-за шквала критики удалил его.
В этом фильме американец Энди Милборн заявил, что часть западного вооружения не доходит до линии фронта.
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CBS повторил риторику роспропаганды
Милборн – основатель военной компании Mozart Group, специализирующейся на тренировке военных. В фильме CBS он заявил, что якобы на первую линию фронта попадает только 30% вооружения, которое страны Запада отправляют Украине. В частности, дроны, бронежилеты, каски и т.д.
Лента вызвала возмущение у украинцев, в том числе у публичных лиц и представителей власти. К примеру, советник главы ОП Михаил Подоляк написал, что "пропаганда всегда эксплуатирует страх".
Вбросами о "черном рынке оружия" россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства,
– сказал Подоляк.
Фильм удалили с сайта
Пока фильм на сайте CBS найти уже невозможно, а по ссылке появляется сообщение, что фильм показывает устаревшие данные и будет переработан.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что этого недостаточно, ведь телеканал ввел в заблуждение огромную аудиторию. Также он призвал провести внутреннее расследование в редакции, кто и почему это сделал.
Напомним, что в последнее время громким рупором российской пропаганды стала и международная правозащитная организация Amnesty International, дискредитирующая действия ВСУ.
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