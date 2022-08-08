CBS после критики удалил фильм о "контрабанде оружия" в Украине

Американский телеканал CBS выпустил документальный фильм, вроде бы разоблачающий поставки Украине западного вооружения. Но из-за шквала критики удалил его.

В этом фильме американец Энди Милборн заявил, что часть западного вооружения не доходит до линии фронта.

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CBS повторил риторику роспропаганды

Милборн – основатель военной компании Mozart Group, специализирующейся на тренировке военных. В фильме CBS он заявил, что якобы на первую линию фронта попадает только 30% вооружения, которое страны Запада отправляют Украине. В частности, дроны, бронежилеты, каски и т.д.

Лента вызвала возмущение у украинцев, в том числе у публичных лиц и представителей власти. К примеру, советник главы ОП Михаил Подоляк написал, что "пропаганда всегда эксплуатирует страх".

Вбросами о "черном рынке оружия" россия стремится дискредитировать Украину в глазах западных обществ. Как следствие – заблокировать поддержку. Но за полгода – ни одного доказательства,

– сказал Подоляк.

Фильм удалили с сайта

Пока фильм на сайте CBS найти уже невозможно, а по ссылке появляется сообщение, что фильм показывает устаревшие данные и будет переработан.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал, что этого недостаточно, ведь телеканал ввел в заблуждение огромную аудиторию. Также он призвал провести внутреннее расследование в редакции, кто и почему это сделал.

Напомним, что в последнее время громким рупором российской пропаганды стала и международная правозащитная организация Amnesty International, дискредитирующая действия ВСУ.

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