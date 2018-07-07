Фильм о Василии Стусе: когда лента выйдет на экраны

Он также поплатился свободой, а потом и жизнью, потому что пошел против системы. В Украине завершают съемки первого биографического фильма о Василии Стусе.

70% фильма о выдающемся украинском поэте уже отсняли.

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Бюджет фильма составил 40 миллионов гривен, и половину из них дало государство.

Это история не о прошлом, а о современности. И мы ее создавали для того, чтобы молодым людям, которые пойдут в кино, она была бы близка. Потому что мы видим много параллелей, которые были тогда и которые есть сегодня. Например, как произошло с Олегом Сенцовым. Процесс очень похож на тот, что был над Василием Стусом,

– прокомментировал сценарист Артемий Кирсанов.

Жанр фильма – триллер. По мнению съемочной группы он должен отразить те события, которые происходят сегодня в Украине.

На большие экраны лента должна выйти в следующем году.