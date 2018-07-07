22:14
7 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
27°C 16°C
  • неділя
    25°C 17°C
  • понеділок
    26°C 18°C
  • вівторок
    26°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Воскресіння Путіна. Космічне прокляття РФ
Вєсті Кремля
20:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Радикальні амбіції Ляшка. Українська Юлія д'Арк
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Ваша фірма вже не ваша: як працюють брудні реєстратори і чи можна покласти їхнім махінаціям край
ЦРУ
09:03, 6 липня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. Пан+Пані: перша газета "про це"
Згадати все
22:57, 6 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Фільм про Василя Стуса: коли стрічка вийде на екрани

56 Читать новость на русском

Він також поплатився свободою, а потім і життям, бо пішов проти системи. В Україні завершують зйомки першого біографічного фільму про Василя Стуса.

70% фільму про видатного українського поета вже відзняли. 

Читайте також:  "Передруковуйте прокльони і переписуйте печаль": 80 років з дня народження Василя Стуса

Бюджет фільму склав 40 мільйонів гривень, і половину з них дала держава. 

Це історія не про минуле, а про сучасність. І ми її створювали для того, аби молодим людям, які підуть в кіно, вона була б близькою. Бо ми бачимо багато паралелей, які були тоді і які є сьогодні. Наприклад, як сталось з Олегом Сенцовим. Процес над ним дуже схожий на той, що був над Василем Стусом,
– прокоментував сценарист Артемій Кирсанов. 

Жанр фільму – трилер. На думку знімальної групи він має віддзеркалити ті події, які відбуваються сьогодні в Україні. 

На великі екрани стрічка має вийти наступного року. 

Теги: Новини України Кіно Історія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
сьогодні, 22:00 Тимошенко, "Страна" та Кремль: як росіяни готуються до виборів президента України
Олексій Чибісов 148
Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
сьогодні, 20:00 Шокуюча правда про мукачівські події 2015 року: "Правий сектор" проти "тітушок" місцевих царьків
Віталій Дейнега 1220
Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
сьогодні, 19:07 Найбільша небезпека для України напередодні виборів у 2019 році
Блог Медіа 905
"Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
сьогодні, 17:00 "Людина-мураха та Оса": фільм про розмір
Юлія Ліпенцева 329
Россия в огне, но футбол важнее?
сьогодні, 16:00 Россия в огне, но футбол важнее?
Злой Одессит 2357
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук