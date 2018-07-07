Фільм про Василя Стуса: коли стрічка вийде на екрани

Фільм про Василя Стуса: коли стрічка вийде на екрани56 Читать новость на русском
Він також поплатився свободою, а потім і життям, бо пішов проти системи. В Україні завершують зйомки першого біографічного фільму про Василя Стуса.
70% фільму про видатного українського поета вже відзняли.
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Бюджет фільму склав 40 мільйонів гривень, і половину з них дала держава.
Це історія не про минуле, а про сучасність. І ми її створювали для того, аби молодим людям, які підуть в кіно, вона була б близькою. Бо ми бачимо багато паралелей, які були тоді і які є сьогодні. Наприклад, як сталось з Олегом Сенцовим. Процес над ним дуже схожий на той, що був над Василем Стусом,
– прокоментував сценарист Артемій Кирсанов.
Жанр фільму – трилер. На думку знімальної групи він має віддзеркалити ті події, які відбуваються сьогодні в Україні.
На великі екрани стрічка має вийти наступного року.