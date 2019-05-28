Фильм про Василия Стуса: оставили ли скандальную сцену с Медведчуком

Первый трейлер самой ожидаемой премьеры года, фильма "Заборонений" набрал более 200 тысяч просмотров за первую неделю. Это кинолента изображает жизненную борьбу поэта и диссидента Василия Стуса против несправедливости коммунизма.

До самой ожидаемой премьеры этого года – считанные месяцы, а позади полтора года напряженной работы над сценарием, съемками и монтажом.

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Некоторые из сцен снимали прямо в центре столицы, к примеру, на Крещатике, резонансную сцену самосожжения Василия Макуха. Он был воином УПА и участником украинского движения сопротивления.



Кадры из фильма Кадры из фильма

В ботаническом саду снимали еще одну сцену – момент, где Василий Стус признается любимой – с тех пор их жизнь кардинально изменится. Съемки всех сцен заняли почти тридцать дней. Но впоследствии на этапе монтажа некоторые материалы так и не попали в финальный вариант.



Сцена из фильма, в которой писатель признается жене

Выбросили из фильма, например, сцену суда. Тогда к заключению Василия Стуса приложился его адвокат Виктор Медведчук. Тот самый, который сейчас принимает активное участие в политической жизни Украины и заодно является кумом Владимира Путина.



Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса

По процедуре, все исторические прототипы фильма должны дать разрешение на изображение его фигуры в картине, а от Медведчука ответа так и не дождались. А потом его представители еще и угрожали засудить создателей ленты. И вернуть сцену помог общественный резонанс.

Народ хотел, чтобы и сцена вернулась и в таких случаях нельзя это игнорировать. Режиссер и продюсер, обычно, всегда идут на встречу своей аудитории,

– сказал режиссер Роман Бровко.

Главной же была реакция диссидентов и родных Василия Стуса. Они могли вообще отменить премьеру, ведь сомневались, в каком свете изобразят их героев. Поэтому, как только фильм смонтировали – организовали особый показ.

Этот фильм мне очень понравился. Очень близок к его жизни,

– отметила сестра Василия Стуса Мария.

На большие экраны фильм выходит уже 5 сентября. А на основе почти 50 часов интервью с людьми, которые знали Стуса, создатели ленты хотят сделать еще и документальный фильм.

Режиссер фильма – Роман Бровко, авторы сценария – Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсер – Артем Денисов, компания UM-GROUP. Главные роли сыграли Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

Фильм получил государственную финансовую поддержку в размере 19 миллионов 264 тысяч 500 гривен. А общий бюджет ленты – 38 миллионов 529 тысяч гривен.

Смотрите трейлер фильма "Запрещенный" про Василия Стуса: