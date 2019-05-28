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      Фильм про Василия Стуса: оставили ли скандальную сцену с Медведчуком

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      Первый трейлер самой ожидаемой премьеры года, фильма "Заборонений" набрал более 200 тысяч просмотров за первую неделю. Это кинолента изображает жизненную борьбу поэта и диссидента Василия Стуса против несправедливости коммунизма.

      До самой ожидаемой премьеры этого года – считанные месяцы, а позади полтора года напряженной работы над сценарием, съемками и монтажом.

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      Некоторые из сцен снимали прямо в центре столицы, к примеру, на Крещатике, резонансную сцену самосожжения Василия Макуха. Он был воином УПА и участником украинского движения сопротивления.

      В ботаническом саду снимали еще одну сцену – момент, где Василий Стус признается любимой – с тех пор их жизнь кардинально изменится. Съемки всех сцен заняли почти тридцать дней. Но впоследствии на этапе монтажа некоторые материалы так и не попали в финальный вариант.

      стус медведчук
      Сцена из фильма, в которой писатель признается жене

      Выбросили из фильма, например, сцену суда. Тогда к заключению Василия Стуса приложился его адвокат Виктор Медведчук. Тот самый, который сейчас принимает активное участие в политической жизни Украины и заодно является кумом Владимира Путина.

      путін медведчук
      Виктор Медведчук был адвокатом Василия Стуса

      По процедуре, все исторические прототипы фильма должны дать разрешение на изображение его фигуры в картине, а от Медведчука ответа так и не дождались. А потом его представители еще и угрожали засудить создателей ленты. И вернуть сцену помог общественный резонанс.

      Народ хотел, чтобы и сцена вернулась и в таких случаях нельзя это игнорировать. Режиссер и продюсер, обычно, всегда идут на встречу своей аудитории,
      – сказал режиссер Роман Бровко.

      Главной же была реакция диссидентов и родных Василия Стуса. Они могли вообще отменить премьеру, ведь сомневались, в каком свете изобразят их героев. Поэтому, как только фильм смонтировали – организовали особый показ.

      Этот фильм мне очень понравился. Очень близок к его жизни,
      – отметила сестра Василия Стуса Мария.

      На большие экраны фильм выходит уже 5 сентября. А на основе почти 50 часов интервью с людьми, которые знали Стуса, создатели ленты хотят сделать еще и документальный фильм.

      Режиссер фильма – Роман Бровко, авторы сценария – Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсер – Артем Денисов, компания UM-GROUP. Главные роли сыграли Дмитрий Ярошенко, Виталий Салий, Олег Масленников, Евгения Гладий, Карина Шереверова, Диана Розовлян.

      Фильм получил государственную финансовую поддержку в размере 19 миллионов 264 тысяч 500 гривен. А общий бюджет ленты – 38 миллионов 529 тысяч гривен.

      Смотрите трейлер фильма "Запрещенный" про Василия Стуса:

       

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      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости Украины Виктор Медведчук Кино Литература СССР Скандал с фильмом про Стуса Фотоновости
      Источник: 24 канал
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