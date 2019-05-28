Фільм про Василя Стуса: чи залишили скандальну сцену з Медведчуком

Перший трейлер найочікуванішої прем'єри року фільму "Заборонений" набрав більше 200 тисяч переглядів за перший тиждень. Це кінострічка зображує життєву боротьбу поета і дисидента Василя Стуса проти несправедливості комунізму.

До найочікуванішої прем'єри цього року – лічені місяці, а позаду півтора року напруженої праці над сценарієм, зйомками та монтажем.

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Деякі зі сцен знімали просто у середмісті столиці, до прикладу, на Хрещатику, резонансну сцену – самоспалення Василя Макуха. Він був воїном УПА й учасником українського руху опору.



Кадри з фільму Кадри з фільму

У ботанічному саду знімали ще одну сцену – момент, де Василь Стус зізнається коханій – відттоді їхнє життя кардинально зміниться. Зйомки усіх сцен зайняли майже тридцять днів. Та згодом на етапі монтажу деякі матеріали так і не потрапили до фінального варіанту.



Сцена з фільму, у якій письменник зізнається дружині

Викинути з фільму, наприклад, сцену суду. Тоді до ув'язнення Василя Стуса доклався його адвокат Віктор Медведчук. Той самий, який зараз бере активну участь у політичному житті України та заодно є кумом Володимира Путіна.



Віктор Медведчук був адвокатом Василя Стуса

За процедурою, усі історичні прототипи фільму мають дати дозвіл на зображення його постаті у стрічці, а від Медведчука відповіді так і не дочекались. А потім його представники ще й погрожували засудити творців стрічки. Та повернути сцену допоміг суспільний резонанс.

Народ хотів, щоб та сцена повернулася і в таких випадках не можна цього ігнорувати. Режисер і продюсер, зазвичай, завжди йдуть на зустріч своїй аудиторії,

– сказав режисер Роман Бровко.

Найголовнішою ж була реакція дисидентів та рідних Василя Стуса. Вони могли взагалі скасувати прем'єру, адже вагались, у якому світлі зобразять їхніх героїв. Тож, як тільки фільм змонтували – організували особливий показ.

Цей фільм мені дуже сподобався. Дуже близький до життя його життя,

– зазначила сестра Василя Стуса Марія.

На великі екрани фільм виходить вже 5 вересня. А на основі майже 50 годин інтерв'ю з людьми, які знали Стуса, творці стрічки хочуть зробити ще й документальний фільм.

Режисер фільму – Роман Бровко, автори сценарію – Сергій Дзюба та Артемій Кірсанов, продюсер – Артем Денисов, компанія UM-GROUP. Головні ролі зіграли Дмитро Ярошенко, Віталій Салій, Олег Масленніков, Євгенія Гладій, Карина Шереверова, Діана Розовлян.

Фільм отримав державну фінансову підтримку у розмірі 19 мільйонів 264 тисяч 500 гривень. А загальний бюджет стрічки – 38 мільйонів 529 тисяч гривень.

Дивіться трейлер фільму "Заборонений" про Василя Стуса: