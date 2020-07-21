"От него веяло страхом": в типографии Луцка объяснили, почему опубликовали книгу Максима Плохого
В типографии Луцка рассказали, почему решили в свое время напечатать книгу Максима Плохого, который захватил заложников в автобусе. Там объяснили: человек казался беззащитным и своей книгой "Философия Преступника" хотел рассказать родственникам о том, что пережил в тюрьме.
Об этом рассказала директор типографии "ВолиньПолиграф" Жанна в комментарии "Громадському".
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"Он к нам звонил из Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему из Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил 10 типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого" , – объяснила женщина.
Что еще об общении с Плохим рассказали в типографии:
- Мужчина рассказывал работникам типографии, как сидел 8 лет в тюрьме.
- По их словам, вел себя и говорил он довольно сдержанно.
Бумага, знаете, все стерпит. Он был такой огромный, крупный, от него веяло страхом. Почему? Потому что человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать об этом родственникам через книгу,
– добавила директор типографии.
- По ее словам, команда "ВолинПолиграф" сейчас шокирована этой ситуацией. Там говорят, "лучше бы эти события происходили на бумаге, чем в реальной жизни".
Что известно о захвате заложников в Луцке: коротко
- Утром 21 июня в центре Луцка человек, который называет себя Максимом Плохим, захватил в заложники пассажиров рейсового автобуса.
- В транспортном средстве находится от 10 до 20 человек.
- Плохой угрожает взорвать взрывчатку и уже несколько раз стрелял из окон автобуса.
- Он выдвинул ряд требований к высшему руководству государства, известным деятелям, религиозным лидерам и олигархам.
- Всех их Плохой призывает признать себя террористами и записать соответствующие видеообращение.
- Как пишут местные СМИ, "Максим Плохой" – это псевдоним злоумышленника, настоящее его имя Кривош Максим Степанович.