В типографии Луцка рассказали, почему решили в свое время напечатать книгу Максима Плохого, который захватил заложников в автобусе. Там объяснили: человек казался беззащитным и своей книгой "Философия Преступника" хотел рассказать родственникам о том, что пережил в тюрьме.

Об этом рассказала директор типографии "ВолиньПолиграф" Жанна в комментарии "Громадському".

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"Он к нам звонил из Львова, это был 2014 год, мы еще удивились, почему из Львова. Он сказал, что у нас будет дешевле, потому что обзвонил 10 типографий. Затем он приехал. Мы это вычитали, там не было ничего такого" , – объяснила женщина.

Что еще об общении с Плохим рассказали в типографии:

Мужчина рассказывал работникам типографии, как сидел 8 лет в тюрьме.

По их словам, вел себя и говорил он довольно сдержанно.

Бумага, знаете, все стерпит. Он был такой огромный, крупный, от него веяло страхом. Почему? Потому что человек сидел в тюрьме. Хотел рассказать об этом родственникам через книгу,

– добавила директор типографии.

По ее словам, команда "ВолинПолиграф" сейчас шокирована этой ситуацией. Там говорят, "лучше бы эти события происходили на бумаге, чем в реальной жизни".

Обратите внимание! В сети под авторством Максима Плохого есть книга "Философия Преступника". Она описывает пребывание автора в местах лишения свободы и его взгляды на жизнь. Вот один из ее отрывков: "Меня можно убить, но это не исправить. Я – это всегда; ибо – Я могу. Я могу, потому что есть только одно, чего я не могу – не являться Преступником. Я могу, потому что решаю все сам и живу по-своему. Я могу, потому что я Один. И я не боюсь. Преступник – это глубина и не может не быть им тот, у кого она есть".

Что известно о захвате заложников в Луцке: коротко