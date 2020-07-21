У друкарні Луцька розповіли, чому вирішили свого часу надрукувати книгу Максима Плохого, який захопив заручників в автобусі. Там пояснили: чоловік здавався беззахисним і своєю книгою "Філософія Злочинця" хотів розповісти родичам про те, що пережив у в’язниці.

Про це розповіла директорка друкарні "ВолиньПоліграф" Жанна у коментарі "Громадському".

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"Він до нас дзвонив зі Львова, це був 2014 рік, ми ще здивувались, чому зі Львова. Він сказав, що в нас буде дешевше, бо вже обдзвонив 10 друкарень. Потім він приїхав. Ми це вичитали, там не було нічого такого", – пояснила жінка.

Що ще про спілкування з Плохим розповіли у друкарні:

Чоловік розповідав працівникам друкарні, як сидів 8 років у в’язниці.

За їх словами, поводився і говорив він досить стримано.

Бумага, знаєте, все стерпить. Він був такий велетенський, крупний, від нього віяло страхом. Чому? Тому що людина сиділа в тюрмі. Хотів розповісти про це родичам через книгу,

– додала директорка друкарні.

За її словами, команда "ВолинПоліграф" зараз шокована цією ситуацією. Там кажуть, "краще б ці події відбувались на папері, аніж у реальному житті".