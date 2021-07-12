Финал Евро-2020: в Лондоне во время столкновений с фанатами пострадали 19 полицейских

Финальный поединок Евро-2020, в котором встретились сборные Англии и Италии, состоялся 11 июля и свершился благодаря серии послематчевых пенальти. Однако в этот день жарко было не только на футбольном поле стадиона "Уэмбли".

Британская полиция сообщила, что болельщики по всему Лондону устраивать беспорядки, поэтому их пришлось успокаивать. Во время столкновений с фанатами пострадали правоохранители.

Читайте также Английские фаны устроили массовую драку на "Уэмбли" во время финала Евро-2020: видео

Это совершенно недопустимо, 19 наших офицеров получили травмы во время столкновений с неуправляемой толпой,

– говорится в сообщении.

В то же время полицейские отметили, что в течение дня финала Евро-2020 задержали задержали 49 человек за различные нарушения порядка.

Кроме этого, добавили, что правоохранители следили за ситуацией в Лондоне всю ночь и поблагодарили болельщиков, которые вели себя должным образом.

Фанаты даже незаконно ворвались на лондонский стадион "Уэмбли".

Столкновения между болельщиками Англии и Италии происходили и до начала финального поединка.