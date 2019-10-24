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      Финал недоимперских амбиций: почему рушится российская экономика

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      Российская экономика рушится быстрее, чем экономика СССР
      Российская экономика рушится быстрее, чем экономика СССР / Фото из открытых источников

      Тот факт, что экономика РФ намного слабее, чем экономика СССР и крах реваншистской недоимперии произойдет намного быстрее чем "тюрьмы народов", был неоспорим с первых дней введения санкций. Между тем, на этой неделе появилась очень интересная статистика, которой хоть и было уделено достаточно внимания, в том числе и в российских СМИ, но в полной мере не раскрыт подтекст и перспективы.

      Так, опубликованные данные Росстата и Высшей школы экономики показали, что Россия погрязла в стагнации, которая значительно хуже периода застоя СССР. Ее средний темп роста за последние 11 лет составил 0,88%, с учетом двух рецессий, двух девальваций рубля и нескончаемое падение уровня жизни населения, в то время как мировая экономика развивается в 3,5 раза быстрее.

      Тем временем: Российский пропагандист приезжал в Украину как связной Кремля

      При этом, не зря было приведено сравнение с периодом застоя, ведь тогда средний уровень развития экономики СССР составлял 1,5% – вдвое больше чем в современной России.

      И эти расчеты весьма примечательны, ведь мы говорим сейчас о периоде в истории СССР, когда тот постоянно находился в положении изоляции, экономической и относительной политической. В свою очередь Россия оказалась в аналогичной ситуации лишь античная с 2014 года, когда вторглась в Украину.

      То есть, грубо говоря, из 11 лет лишь 5 можно сопоставить по тяжести бремени с тем, которое на себе нес СССР на протяжении десятилетий. И даже не смотря на эту разницу, РФ уже демонстрирует столь серьезное отставание от того, чьему примеру следует во всех своих внешнеполитических и внутригосударственных решениях.

      По состоянию на 2019 год экономика РФ выросла на 0,7%, а ее доля на международном рынке упала до 3,1% – показателя 2000 года. При этом, практически вся эта доля состоит из сырья: нефти, газа, угля, леса и гордости российского агитпропа – оружия.

      Между тем, нестабильность сырьевого рынка, ярко себя проявившая в резком снижении цен на газ в Европе, приводит к нестабильности и доходов РФ. В свою очередь, руководство федерации направляет те доходы, что пока еще имеет, не на оздоровление экономики, финансовой и банковской системы, а исключительно на силовой блок, что, опять же, является ничем иным как наследственной тактикой саморазрушения СССР.

      В свою очередь с 2021 года в России начнется эпоха падения добычи на месторождениях нефти и газа. То немногое, а точнее, единственное, что позволяет ей держаться на плаву, ежегодно будет огорчать падением на 5% – 7%. И к 2030 году Россия из чистого экспортера нефти может превратиться, впервые в своей истории, в импортера! А это уже – финал недоимперских амбиций и реваншистских иллюзий.

      А потому, примерив, сюртук не по размеру, Россия куда быстрее свалится с лестницы, по которой после развала совка с большим трудом взбиралась. Цикл саморазрушения замыкается намного быстрее, чем можно себе представить и предельный срок пике может не превысить декады, а даже наступить намного раньше.

      Наблюдаем!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Публикации Новости России Газ
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