08:49
21 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Кірілл придумав нову заповідь. РФ витрачає бюджетні гроші на л**но
      Вєсті Кремля
      18:45, 19 жовтня
      Вєсті.UA. Жир: Юзік просуває "Квартал 95". Як "Слузі народу" допомагає магія
      Вєсті.UA
      20:38, 19 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Блоги Злой Одессит
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ ВЕРХОВНА РАДА
      Злой Одессит

      Россия ставит рекорды вымирания населения

      88
      Типичная Россия
      Типичная Россия / Фото из открытых источников

      Больше, чем сейчас, РФ теряла своих граждан лишь в 1990-е годы.

      Не так давно, в июле этого года, я рассказывал в своем блоге о том, как вице-премьер России Татьяна Голикова, в ходе совещания с членами научно-образовательного медицинского кластера Северо-Западного федерального округа сообщила о том, что за I-й квартал 2019 года естественная убыль населения РФ составила 149 тысяч человек, а скорость роста вымирания населения по состоянию на начало апреля составила 22%.

      Читайте також: "Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России

      Для многих российских ура-патриотов и адептов “величия” такая откровенность официального лица РФ была шокирующей. Ведь не может страна, процветающая и встающая с колен, особенно благодаря благотворящим санкциям, вымирать такими темпами. Но, как оказалось, это были лишь цветочки, а ягодки подоспели к осени.

      Так, согласно данным за январь-август естественное сокращение населения РФ ускорилось на 30%. В частности, в среднем, число умерших превысило число родившихся в 1,2 раза, при скачках 1,5-2,1 раза в 32 субъектах РФ, а рождаемость в целом упала в 2,5 раза.

      В итоге, за 8 месяцев в РФ население уменьшилось на 219,2 тысяч человек, что на 50,1 тысячи больше, нежели за тот же период 2018 года. В виду таких показателей Минэкономразвития спешно обновило свой годовой прогноз по сокращению населения и отметило, что в 2019 году скорость вымирания населения РФ установит рекорд с кризисного 2008 года  284,4 тысяч человек.

      Что примечательно, более высоким вымирание населения РФ было лишь в 1990-е, когда фиксировалось сокращение до 600 тысяч чел. А потому, в каком-то смысле, настоящий рекорд еще не поставлен, но весьма показательно, что политика нынешнего руководства России, отбросила ее демографические показатели на десятилетие назад. При этом ситуацию не исправляют даже приезжающие в Россию эмигранты.

      Читайте також: Ради чего Россия жертвует благополучием людей

      blog_ava
      Що робити, якщо вкусив собака – куди звертатись по допомогу
      сьогодні
      1340
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новини Росії Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Россия ставит рекорды вымирания населения
      сьогодні , 08:40 Россия ставит рекорды вымирания населения
      Злой Одессит 88
      Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      20 жовтня , 23:17 Атака на владу, "жіноча" війна на Донбасі та битва в октагоні: блоги тижня
      Блоги тижня 535
      Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      20 жовтня , 20:30 Війна за Київ: Шулявський міст може поховати кар'єру Кличка
      Тетяна Мартинюк 1200
      Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      20 жовтня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Литволатвія, куниця в Раді та білка-кунфу
      Ірина Вихрущ 1713
      Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      20 жовтня , 19:00 Незаконна надбудова на Майдані: обурливі деталі скандалу
      Дмитро Гнап 1634
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук