"Посольства ЛДНР" в Европе – метастазы России

Фейковые "посольства" фейковых республик расползаются по европейским городам.

Намедни российские СМИ и так называемые "СМИ" недореспублик сообщили радостную весть – в бельгийском Дендермонде открылся представительский центр так называемой "ДНР". Возглавил данный центр некто Крис Роман.

Собственно, не в первый раз мы слышим о том, что в европейских странах открываются представительства "ЛДНР". И создается впечатление, что псевдореспублики ведут активную внешнеполитическую деятельность, и, в каком-то смысле даже, негласно признаны в ЕС.

На самом же деле, это все не соответствует действительности, поскольку практически все представительства не имеют ровным счетом никакого официального признания и более того, в большинстве своем являются однодневками, предназначенными для фото на новостную ленту. Люди же их возглавляющие и вовсе пользуются сомнительной репутацией, в частности, глава "представительства" так называемой "ДНР" в Марселе Юбер Файяр был не так давно арестован по обвинению в сутенерстве.

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Но вернемся к Дендермонде.

Во-первых, уверен, что само название городка Дендермонде ровным счетом ничего не скажет среднестатистическому адепту "ДНР" и его принадлежность к Бельгии, без соответствующего пояснения в новостных заголовках, вряд ли бы была известна россиянам. Между тем, интересен тот момент, что это маленький, провинциальный городок, а не крупный Брюссель, Антверпен, Брюгге... То есть, размещение именно в небольших городках так называемых "представительств" это то приемлемое, что может себе для пропаганды позволить РФ.

Кроме того, Дендермонде находится в восточной Фландрии, регионе, где довольно популярны сепаратистские настроения по вопросу независимости данного региона. Эдакая бельгийская Каталония или Шотландия.

Во-вторых, интересно, кто возглавил данное представительство. А это, между прочим, не дипломат или уважаемый политик, а, по сути, агент Кремля в Бельгии Крис Роман. Он принимал участие в роли наблюдателя на псевдовыборах так называемого президента, так называемых "ЛДНР" в 2018 году. Кроме того, через свою организацию “Евро-Рус” проводит оголтелую украинофобскую и пророссийскую агитацию.

Таким образом, мы видим довольно распространенную схему, которую использует Россия для позиционирования недореспублик в своем информационном пространстве как "признаваемых" в ЕС. Берется небольшой населенный пункт (предпочтительно с наличием сепаратистских настроений), местный, не востребованный на серьезной политической арене активист-маргинал (готовый возглавить "контору"), и открывается в самом дешевом сарае это самое "представительство".

При этом оно не является посольством или иным официальным органом. Например, как в Марселе открыли такое "представительство" путем регистрации в национальном реестре ассоциаций Франции (Registrenational des Associations) организаций: "Ассоциация представительство "ДНР" во Франции" (Association representation de la republique populaire de Donetsk (RPR) en Franc”) и "Ассоциация Франция-Крым" (“Association France Crimée”) тем самым не нарушая норм Венской Конвенции.

То есть, существуют в большинстве своем эти "представительства" в формате ассоциаций, общественных организаций или просто клуба по интересам.

Напомню, что первое псевдо-посольство "ДНР" в ЕС открылось в сентябре 2016 года в Чехии в Остраве, но практически сразу после открытия – было закрыто. Затем, в декабре 2016 года такое "представительство" появилось в итальянском Турине. Власти Италии тогда отметили, что никакого официального статуса у "представительства" нет, поскольку это частная инициатива и пока они не нарушают закон, закрыть их не представляется возможным. А в декабре 2017 было открыто "посольство" в Финляндии в Хельсинки, правда оно насмешило многих, ибо размещалось чуть ли не в сарайной пристройке... Тем не менее, даже не смотря на эту комичность, финские дипломаты оперативно заявили об отсутствии какого-либо юридического статуса у данного "посольства ДНР".

Тем не менее, российская пропаганда продолжает разбрасывать по Европе свои "представительства" своей метастазы. И не важно, что они не имеют какого либо юридического, официального статуса, не важно, что размещены они в каких-то сараях и гаражах, важно лишь одно, то, что пропагандистская машина разнесет по всем своим информационным площадкам, как внутри РФ, так и за ее пределами, эфемерные нарративы легитимизации "ЛДНР".

И смех, и грех.

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