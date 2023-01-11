Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, русский народ – это "терпила".
К теме Кадыров пошел на второй план, – Гудков назвал нового фаворита Путина.
"Народ это все финансирует за счет ресурсов страны, собственного труда, повышения налогов, сборов, конфискационных действий", - пояснил политик.
Страна наоборот
По словам Гудкова, Россия – это страна, наоборот. На Западе считается, что у государства нет никаких денег. Все деньги принадлежат народу, а государство только выполняет его волю через определенные механизмы.
У русского народа есть мнение, что деньги есть у президента и правительства, и нужно у них их канючить,
– уверен российский оппозиционер.
Источник финансирования путинских прихвостней: смотреть видео
Самостоятельная уплата налогов
Геннадий Гудков сообщил, что ранее предлагал, чтобы население платило налог на прибыль самостоятельно по месту жительства.
Я понимал, что если люди будут сами платить налоги государству, они с него три шкуры спустят и там их уже не остановить,
– объяснил российский оппозиционер.
Но, по словам политика, в Кремле это быстро поняли и сказали, что он подрывает финансовую систему государства, и инициативу так и не рассмотрели в Госдуме.
Путин сидит на куче золота
По словам Гудкова, в России не существует нормативного акта или закона, регулирующего легальное публичное распоряжение золото-валютными ресурсами определенным кругом лиц под контролем парламента. Золотым запасом управляет лично президент России.
"Он лично сидит на сундуке с золотом и никто не знает, куда он его тратит, кому эти деньги отправляет. Задайте себе вопрос, возможно ли, чтобы в Украине президент тратил огромные ресурсы в сотни миллиардов долларов по своему усмотрению", - подытожил российский политик.
Деятельность Евгения Пригожина: важные новости
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин опубликовал фото якобы из шахты Соледара и заявил, что его бандиты полностью контролируют город. ВСУ опровергло это заявление.
- Основатель движения "Русь сидящая" Ольга Романова считает, что во время второй волны мобилизации в России вербовкой зэков будет заниматься уже не Пригожин, а непосредственно российские власти.
- США обеспокоены повышением активности ЧВК "Вагнера" в Сербии и странах Африки. Наемники проводят борьбу с антипутинскими настроениями.