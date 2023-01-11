Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, російський народ – це "тєрпіла".
До теми Кадиров пішов на другий план, – Гудков назвав нового фаворита Путіна.
"Народ це все фінансує коштом ресурсів країни, власної праці, підвищення податків, зборів, конфіскаційних дій", – пояснив політик.
Країна навпаки
За словами Гудкова, Росія – це країна навпаки. На Заході вважається, що держава не має ніяких грошей. Всі гроші належать народові, а держава лише виконує його волю через певні механізми.
У російського народу є думка, що гроші є у президента та уряду, і потрібно у них їх канючити,
– впевнений російський опозиціонер.
Джерело фінансування путінських посіпак: дивитися відео
Самостійна сплата податків
Геннадій Гудков повідомив, що раніше пропонував, щоб населення сплачувало податок на прибуток самостійно за місцем проживання.
Я розумів, що якщо люди будуть самі сплачувати податки державі, вони з неї три шкури здеруть і там їх вже не зупинити,
– пояснив російський опозиціонер.
Але, за словами політика, в Кремлі це швидко зрозуміли та сказали, що він підриває фінансову систему держави й ініціативу так і не розглянули в Держдумі.
Путін сидить на купі золота
За словами Гудкова, в Росії не існує нормативного акта чи закону, який регулює легальне публічне розпорядження золото-валютними ресурсами певним колом облич під контролем парламенту. Золотим запасом керує особисто президент Росії.
"Він особисто сидить на скрині із золотом і ніхто не знає, куди він його витрачає, кому ці гроші відправляє. Задайте собі питання, чи можливо, щоб в Україні президент витрачав велетенські ресурси в сотні мільярдів доларів на власний розсуд", – підсумував російський політик.
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