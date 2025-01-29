Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на профильный комитет Верховной рады. Депутаты отмечают важность оперативных решений, чтобы избежать дестабилизации ключевых сфер.

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Чем заменят помощь USAID

Парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики начал консультации с европейскими коллегами относительно возможного замещения финансирования, которое ранее поступало от USAID.

На парламентском уровне уже начаты консультации с европейскими коллегами о возможном замещении американской помощи – хотя бы на то время, пока в Вашингтоне не будет принято окончательное решение,

– говорится в заявлении комитета.

В Верховной Раде Украины продолжаются внутренние обсуждения относительно возможных путей преодоления последствий прекращения американской финансовой поддержки. Депутаты разных фракций выражают обеспокоенность тем, что значительное количество гуманитарных и социальных проектов могут оказаться под угрозой остановки.

Сейчас в парламенте рассматриваются возможные альтернативные механизмы привлечения финансирования как со стороны европейских институтов, так и через перераспределение государственного бюджета.

В комитете отмечают, что прекращение финансирования USAID повлияло на ряд украинских проектов в сфере культуры, медиа и социальной защиты. В частности, значительную роль эта помощь играла в поддержке украинских медиа, которые страдают из-за кризиса рекламного рынка после полномасштабного вторжения России.

Также за счет этих средств реализовывались программы психологической помощи детям и семьям, пострадавших от войны.

Украинские организации и другие субъекты, которые получали гранты от USAID, не имели времени подготовиться к таким резким изменениям. Безусловно, американский народ и правительство имеют полное право проверить результаты этой помощи и принять решение, продолжать ли свою глобальную поддержку,

– отметили в комитете.

В заявлении говорится, что в связи с финансовой паузой нормализация процессов может затянуться на несколько месяцев. Именно поэтому Украина должна принять оперативные меры, чтобы избежать дестабилизации ключевых процессов в государстве.

Комитет подчеркивает, что поддержка международных партнеров является критически важной для демократического развития Украины, особенно в условиях войны. Украинская сторона призывает сохранить эти программы и найти решение для их финансирования, чтобы избежать негативных последствий в важных сферах.

