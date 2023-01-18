Об этом 24 Каналу рассказал член совета Национального банка Украины Василий Фурман. По его словам, внешняя финансовая помощь влияет на ряд факторов.

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Значение денег ЕС для Украины

Василий Фурман рассказал, что средства от западных партнеров очень важны. Такая помощь огромна, поэтому открывает перед Украиной возможность закрывать многие вопросы.

Чтобы мы могли надежно держать финансовую оборону, сохранить макроэкономическую стабильность, иметь стабильную банковскую систему и относительно стабильную гривну,

– объяснил он.

По его мнению, это тоже сдерживает инфляцию в Украине.

"У нас есть финансовое оружие – это деньги", – подчеркнул член совета НБУ.

Однако в Украине все же наблюдается государственный дефицит.

Василий Фурман рассказал, на что идет финансовая помощь от ЕС: смотрите видео

Что известно о нехватке средств в этом году

Василий Фурман назвал минимальную недостающую сумму.

Если говорить о бюджете в этом году – это минус 38 миллиардов долларов,

– заметил он.

По его словам, следует найти финансовый ресурс для того, чтобы его профинансировать без Национального банка.

В частности, в прошлом году НБУ профинансировал 400 миллиардов гривен с учетом того, что Украина получила внешней финансовой помощи более 30 миллиардов долларов. Поэтому была проделана огромная работа относительно того, чтобы можно эффективно привлечь и профинансировать дефицит государственного бюджета.

Однако Фурман подчеркнул, что 38 миллиардов долларов – это программа минимум. Украине нужно найти значительный финансовый ресурс для того, чтобы восстанавливать экономику, разрушенную инфраструктуру, в частности, жилье гражданам, почти ежедневно страдающим ракетными обстрелами.

Ожидается ли финансовая поддержка от других стран

Член совета Нацбанка объяснил, что 18 миллиардов евро от ЕС – это действительно значительная сумма, впрочем, финансов все равно нужно больше.

Василий Фурман спрогнозировал, что дополнительные средства для Украины будут выделены в скором времени.

"Я очень надеюсь, что в первом полугодии этого года мы сможем подписать программу расширенного финансирования и получить значительный финансовый ресурс от Международного валютного фонда", – прокомментировал он.

Также Фурман выразил надежду, что в поддержку Украины присоединятся другие страны.

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