Как отмечают во Всемирном банке, средства будут направлены на удовлетворение потребностей нашего государства. 530 миллионов передадут Украине благодаря помощи Великобритании (500 миллионов) и Дании (30 миллионов).

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Партнеры продолжают помогать Украине

Средства, направляемые на поддержку нашего государства, позволяют в условиях войны снабжать граждан необходимым. Речь идет в частности о предоставлении основных государственных услуг: здравоохранении, образовании, а также социальной защите.

Размеры разрушений, повреждений и дислокации в Украине поражают и продолжают расти,

– сказала Анна Бьерде.

Региональная вице-президент Всемирного банка в Европе и Центральной Азии отметила, что поддержка международного сообщества впечатляет. Она также выразила благодарность Великобритании и Дании за постоянную помощь Украине. По словам Бьерде, наше государство ожидает долгий путь по восстановлению. Так что партнеры по развитию должны будут непрерывно способствовать ее восстановлению.

Следует отметить, что на сегодняшний день Всемирный банк мобилизовал почти 13 миллиардов долларов. В эту сумму входят также обязательства и обещания стран-доноров, из которых 11 миллиардов долларов уже выплатили. Благодаря этим средствам пришлось значительно снизить последствия масштабных человеческих, а также экономических потерь, связанных с войной, развязанной Россией.

Наш последний анализ показывает, что общие долгосрочные затраты на реконструкцию и восстановление в Украине огромны, а потребности даже на следующие три года достигают более 100 миллиардов долларов США. И эта цифра, как ожидается, будет расти по мере продолжения войны,

– сказал Аруп Банерджи.

Региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе также заявил о готовящемся выполнении огромных задач, связанных с реконструкцией. В настоящее время украинское правительство сосредоточено на удовлетворении неотложных социальных потребностей. Также средства направляются на срочное восстановление инфраструктуры и ремонты.

Партнеры поддерживают мужественное сопротивление Украины

Так, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли объявил о разблокировании дальнейшей срочной финансовой поддержки Украине. Он отметил, что необходимо способствовать экономической устойчивости нашего государства, а также "его мужественному сопротивлению жестокому вторжению".

Министр сотрудничества в области развития Королевства Дания Флемминг Меллер Мортенсен также отметил поддержку Украины. Он отметил, что средства, выделенные Украине, помогут возместить социальные выплаты для поддержки пенсионеров, учителей, а также медицинских работников.

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