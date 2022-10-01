Як зазначають у Світовому банку, кошти спрямують на задоволення потреб нашої держави. 530 мільйонів передадуть Україні завдяки допомозі Великої Британії (500 мільйонів) та Данії (30 мільйонів).

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Партнери продовжують допомагати Україні

Кошти, які спрямовують на підтримку нашої держави, дозволяють в умовах війни забезпечувати громадян необхідним. Мовиться зокрема про надання основних державних послуг: охорону здоров'я, освіту, а також соціальний захист.

Розміри руйнувань, пошкоджень і дислокації в Україні вражають і продовжують зростати,

– сказала Анна Б'єрде.

Регіональна віцепрезидентка Світового банку в Європі та Центральній Азії зазначила, що підтримка міжнародної спільноти вражає. Вона також висловила подяку Великій Британії та Данії за постійну допомогу Україні. За словами Б'єрде, на нашу державу очікує довгий шлях з відновлення. Тож партнери з розвитку повинні будуть безупинно сприяти її відбудові.

Слід зазначити, що на сьогодні Світовий банк мобілізував майже 13 мільярдів доларів. У цю суму входять також зобов'язання й обіцянки країн-донорів, з яких 11 мільярдів доларів уже виплатили. Завдяки цим коштам довелося значно зменшити наслідки масштабних людських, а також економічних втрат, пов'язаних з війною, розв'язаною Росією.

Наш останній аналіз показує, що загальні довгострокові витрати на реконструкцію та відновлення в Україні є величезними, а потреби навіть на наступні три роки сягають понад 100 мільярдів доларів США. І ця цифра, як очікується, зростатиме в міру продовження війни,

– сказав Аруп Банерджі.

Регіональний директор Світового банку у Східній Європі також заявив про підготовку до виконання величезних завдань, пов'язаних з реконструкцією. Наразі ж український уряд зосереджений на задоволенні нагальних соціальних потреб. Також кошти спрямовуються на термінове відновлення інфраструктури та ремонти.

Партнери підтримують мужній опір України

Так, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі оголосив про розблокування подальшої термінової фінансової підтримки України. Він наголосив на тому, що необхідно сприяти економічній стійкості нашої держави, а також "її мужньому опору жорстокому вторгненню".

Міністр співробітництва в галузі розвитку Королівства Данія Флеммінг Мьоллер Мортенсен також наголосив на підтримці України. Він зазначив, що кошти, виділені Україні, допоможуть покрити соціальні виплати для підтримки пенсіонерів, вчителів, а також медичних працівників.

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