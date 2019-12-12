Финансовая помощь ЕС: Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии

Владимир Зеленский согласовал с главой Еврокомиссии шаги, необходимые для выделения Украине 500 миллионов евро. Причиной стала договоренность о сотрудничестве с МВФ, ведь именно о таком требовании ранее заявляли в ЕС.

О том, что президент Украины обсудил с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен выделение очередного транша, сообщили на сайте Офиса Президента.

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Учитывая договоренности с МВФ, президенты Украины и Еврокомиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро,

– говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили дальнейшую поддержку ЕС в трехсторонних переговорах по транзиту российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины.

Президент проинформировал руководительницу Европейской комиссии об итогах Нормандского саммита и подчеркнул важность выполнения Россией достигнутых договоренностей. А также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Что известно о помощи Еврокомиссии?

В Минфине прогнозировали, что средства поступят в марте 2019 года, однако этого не произошло. Предыдущий транш ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018 года.