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      Финансовая помощь ЕС: Зеленский поговорил с президентом Еврокомиссии

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      Зеленский поговорил с Урсулой фон дер Ляен / Коллаж 24 канала

      Владимир Зеленский согласовал с главой Еврокомиссии шаги, необходимые для выделения Украине 500 миллионов евро. Причиной стала договоренность о сотрудничестве с МВФ, ведь именно о таком требовании ранее заявляли в ЕС.

      О том, что президент Украины обсудил с президентом Европейской Комиссии Урсулой фон дер Ляен выделение очередного транша, сообщили на сайте Офиса Президента.

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      Учитывая договоренности с МВФ, президенты Украины и Еврокомиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в размере 500 миллионов евро,
      – говорится в сообщении.

      Также лидеры обсудили дальнейшую поддержку ЕС в трехсторонних переговорах по транзиту российского газа в Европу через газотранспортную систему Украины.

      Президент проинформировал руководительницу Европейской комиссии об итогах Нормандского саммита и подчеркнул важность выполнения Россией достигнутых договоренностей. А также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

      Что известно о помощи Еврокомиссии?
      В Минфине прогнозировали, что средства поступят в марте 2019 года, однако этого не произошло. Предыдущий транш ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018 года.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Деньги МВФ Евросоюз Еврокомиссия Транш МВФ
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      Новости за 12 декабря
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