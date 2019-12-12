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      Фінансова допомога ЄС: Зеленський поговорив з президенткою Єврокомісії

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      Зеленський поговорив з Урсулою фон дер Ляєн / Колаж 24 каналу

      Володимир Зеленський погодив з головою Єврокомісії кроки, необхідні для виділення Україні 500 мільйонів євро. Передумовою стала домовленість про співпрацю з МВФ, адже саме про таку вимогу раніше заявляли в ЄС.

      Про те, що президент України обговорив з президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн виділення чергового траншу, повідомили на сайті Офісу Президента.

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      Враховуючи домовленості з МВФ, президенти України та Єврокомісії узгодили кроки, необхідні для виділення найближчим часом другого траншу макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 500 мільйонів євро, – йдеться в повідомленні.

      Також лідери обговорили подальшу підтримку ЄС у тристоронніх переговорах щодо транзиту російського газу до Європи через газотранспортну систему України.

      Президент поінформував очільницю Європейської комісії про підсумки Нормандського саміту та наголосив на важливості виконання Росією досягнутих домовленостей. А також запропонував віднайти шляхи для якнайшвидшого підписання Угоди між Україною та ЄС про спільний авіаційний простір.

      Що відомо про допомогу Єврокомісії? У Мінфіні прогнозували, що кошти надійдуть у березні 2019 року, однак цього не сталося. Попередній транш ЄС перерахував Україні 11 грудня 2018 року. 

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Гроші Євросоюз Єврокомісія МВФ Транш МВФ
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