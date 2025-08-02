Инвестиционный банкир Сергей Фурса отметил в комментарии 24 Каналу, что сейчас Москва держится не на текущих доходах, а на накоплениях, сделанных за десятилетия. Именно их исчерпание, по его мнению, станет самым болезненным ударом по экономике России.

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Когда закончатся резервы России?

Сегодня Россия финансирует бюджет преимущественно не за счет текущих доходов, а благодаря деньгам, накопленным еще до полномасштабной войны. Доля поступлений из нефтегазового сектора упала до примерно 20%, тогда как основная нагрузка ложится на Фонд национального благосостояния.

Сейчас Россия живет не за счет текущих доходов, а за счет накопленного за 30 лет,

– пояснил Сергей Фурса.

По его словам, этих денег хватит ненадолго – уже в 2026 году резерв может быть исчерпан. Это поставит правительство перед выбором: или запускать печатный станок, или искать новые внешние источники финансирования, несмотря на политические риски.

Сможет ли Россия дальше финансировать войну?

Когда резервы иссякнут, Россия окажется перед сложным выбором: либо увеличить эмиссию рубля, или искать финансовую поддержку извне. Фурса отметил, что эмиссия уже используется, но пока не стала основой для покрытия расходов.

В следующем году эти деньги закончатся – и будет интересно посмотреть, как они будут финансировать войну,

– отметил инвестиционный банкир.

Он подчеркнул, что без резервного фонда правительство или значительно расширит печать денег, или вынуждено будет обратиться к Китаю за финансовой помощью. Оба варианта несут большие риски и могут обострить экономический кризис внутри страны.

Как Китай может спасти экономику России

Единственной реальной внешней поддержкой для России может стать большой кредит от Китая. По словам Фурсы, Пекин пока не демонстрирует готовности оказывать финансовую помощь Москве, хотя такая опция остается открытой.

Для России спасением мог бы стать только большой китайский кредит, посмотрим, решатся ли они это сделать,

– предположил Фурса.

В то же время, пока Китай воздерживается от подобных шагов, Россия продолжает тратить резервы и частично покрывает расходы эмиссией. Если Пекин изменит позицию, это позволит Путину отсрочить кризис, но такая поддержка будет иметь высокую политическую цену.

Почему Индия больше не спасает Россию?

Индия, которая была главным покупателем российской нефти после начала полномасштабной войны, может изменить курс. Власти страны уже заявили о диверсификации поставок и готовности отказаться от российского импорта.

Индия просто откажется от российской нефти, заменит ее, а замена есть,

– подчеркнул Сергей Фурса.

По его словам, если к этому добавить новые санкции от ЕС и участие США, эффект для экономики России будет ощутимым. Запад может воспользоваться моментом, чтобы усилить давление на Кремль.