Інвестиційний банкір Сергій Фурса зауважив у коментарі 24 Каналу, що нині Москва тримається не на поточних доходах, а на накопиченнях, зроблених за десятиліття. Саме їхнє вичерпання, на його думку, стане найболючішим ударом по економіці Росії.

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Коли закінчаться резерви Росії?

Сьогодні Росія фінансує бюджет переважно не за рахунок поточних доходів, а завдяки грошам, накопиченим ще до повномасштабної війни. Частка надходжень із нафтогазового сектору впала до приблизно 20%, тоді як основне навантаження лягає на Фонд національного добробуту.

Зараз Росія живе не за рахунок поточних доходів, а за рахунок накопиченого за 30 років,

– пояснив Сергій Фурса.

За його словами, цих грошей вистачить ненадовго – вже у 2026 році резерв може бути вичерпаний. Це поставить уряд перед вибором: або запускати друкарський верстат, або шукати нові зовнішні джерела фінансування, попри політичні ризики.

Чи зможе Росія далі фінансувати війну?

Коли резерви вичерпаються, Росія опиниться перед складним вибором: або збільшити емісію рубля, або шукати фінансову підтримку зовні. Фурса зазначив, що емісія вже використовується, але поки не стала основою для покриття витрат.

Наступного року ці гроші закінчаться – і буде цікаво подивитись, як вони фінансуватимуть війну,

– зауважив інвестиційний банкір.

Він підкреслив, що без резервного фонду уряд або значно розширить друк грошей, або змушений буде звернутись до Китаю по фінансову допомогу. Обидва варіанти несуть великі ризики й можуть загострити економічну кризу всередині країни.

Як Китай може врятувати економіку Росії

Єдиною реальною зовнішньою підтримкою для Росії може стати великий кредит від Китаю. За словами Фурси, Пекін поки не демонструє готовності надавати фінансову допомогу Москві, хоча така опція залишається відкритою.

Для Росії порятунком міг би стати лише великий китайський кредит, подивимось, чи наважаться вони це зробити,

– припустив Фурса.

Водночас, поки Китай утримується від подібних кроків, Росія продовжує витрачати резерви й частково покриває витрати емісією. Якщо Пекін змінить позицію, це дозволить Путіну відтермінувати кризу, але така підтримка матиме високу політичну ціну.

Чому Індія більше не рятує Росію?

Індія, яка була головним покупцем російської нафти після початку повномасштабної війни, може змінити курс. Влада країни вже заявила про диверсифікацію поставок і готовність відмовитися від російського імпорту.

Індія просто відмовиться від російської нафти, замінить її, а заміна є,

– наголосив Сергій Фурса.

За його словами, якщо до цього додати нові санкції від ЄС і участь США, ефект для економіки Росії буде відчутним. Захід може скористатися моментом, аби посилити тиск на Кремль.