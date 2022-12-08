В сети уже появилось видео этого события. Примечательно, что на сожжении российского флага присутствовали и украинцы.

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Финны сожгли русский флаг

Вечером 6 декабря финны торжественно подожгли российский флаг. Символично, что в этот день на Украине отмечали День Вооруженных Сил. Неудивительно, что на видео, которое опубликовали в сети, слышно, что кто-то поет "Батько наш Бандера". Эти кадры могут еще и вызвать подгорание у пропагандистов.

В Финляндии сожгли российский флаг: эпическое видео

Finnish people burning the Russian flag as part of their Independence Day celebration yesterday. pic.twitter.com/MoXx4uO7ru — Visegrád 24 (@visegrad24) December 7, 2022

В Финляндии Днем Независимости считают день выхода из состава Российской империи в 1917 году, когда она уже развалилась. После прихода к власти в России большевиков, финны стали одной из их целей, однако спонсирование "красных" в Финляндии не помогло захватить эту страну.

30 ноября 1939 года СССР начал войну против Финляндии, направленную на захват и порабощение этой страны. В историю она вошла как "зимняя".

Несмотря на преимущество в технике и живой силе, большевики не достигли своей цели. Финляндия стала единственной страной из бывшей Российской империи, которую не смог покорить СССР. Советская армия понесла колоссальные потери, а Москва пыталась выдать за победу территориальные уступки Финляндии, которая смогла сохранить свою независимость.

Финляндия на пути к членству в НАТО

На фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину президент Финляндии Саули Нииностио в новогоднем обращении к финскому народу заявил о необходимости вступления в НАТО из-за угрозы, которую создает Россия. После 24 февраля Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО. В настоящее время почти все страны Альянса ратифицировали договоры о членстве этих стран. Среди затягивающих с решением – Турция.

Однако это показательная ситуация, ведь Кремль использовал в военной пропаганде нарративы о якобы угрожающем России членстве Украины в НАТО, хотя тогда Украине, скажем так, намекали на то, что в ближайшие годы мы не станем полноправными членами Альянса. Но это не помешало России начать захватническую и преступную войну.

Но Финляндия тоже граничит с Россией. И в Кремле фактически проглотили евроатлантические стремления этой страны, еще раз доказывающей, совсем не НАТО стало причиной вторжения в Украину – только желание России захватить Украину и уничтожить украинцев.