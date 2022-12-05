Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, представлявший проект Предложение, отметил, что его государство готово присоединиться к НАТО, когда все страны-члены ратифицируют соответствующую заявку. Больше рассказывает 24 канал.
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Подробнее о правительственном Предложении по вступлению Финляндии в НАТО
Предложение о вступлении в НАТО предоставили парламенту Финляндии 5 декабря. По словам Хаависто, решение могут принять простым большинством, ведь речь не идет о передаче значительных полномочий международной организации.
В частности правительство Финляндии предлагает парламенту утвердить Североатлантический договор и Соглашение о статусе Организации Североатлантического договора, национальных представителей и международного персонала.
В МИДе отметили, что правительственное Предложение оценивает ключевые последствия присоединения Финляндии к Североатлантическому договору. В частности, относящиеся к внешней политике, политике безопасности и обороны.
Также в МИД подчеркнули, что Финляндия примет на себя обязательство Североатлантического договора и будет участвовать во всех аспектах НАТО. Государство готовится в военной форме выполнить свои обязательства по коллективной обороне в соответствии со статьей 5, включая использование вооруженных сил.
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Вступление Финляндии в НАТО: последние новости
- Только две страны не одобрили заявку Финляндии на вступление в НАТО. В частности, речь идет о Турции и Венгрии.
- Недавно министр иностранных дел Турции заявил, что Финляндия добилась прогресса в одобрении Анкарой заявки на вступление в НАТО. Однако Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что "на данный момент этого недостаточно".
- Между тем, премьер Венгрии Орбан подчеркнул, что его государство одобрит вступление Финляндии в НАТО уже в следующем – 2023 году.