Глава МЗС Фінляндії Пекка Хаавісто, який представляв проєкт Пропозиції, зазначив, що його держава готова приєднатися до НАТО, коли всі країни-члени ратифікують відповідну заявку. Детальніше розповідає 24 канал.
Цікаво У НАТО заявили, що Фінляндія та Швеція виконали обов'язки перед Туреччиною: Анкара заперечує
Детальніше про урядову Пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО
Пропозицію щодо вступу до НАТО надали парламенту Фінляндії 5 грудня. За словами Хаавісто, рішення можуть прийняти простою більшістю, адже наразі не йдеться про передачу значних повноважень міжнародній організації.
Зокрема, уряд Фінляндії пропонує парламенту затвердити Північноатлантичний договір і Угоду про статус Організації Північноатлантичного договору, національних представників і міжнародного персоналу.
В МЗС зазначили, що урядова Пропозиція оцінює ключові наслідки приєднання Фінляндії до Північноатлантичного договору. Зокрема, які стосуються зовнішньої політики, політики безпеки та оборони.
Також у МЗС наголосили, що Фінляндія візьме на себе зобов'язання Північноатлантичного договору та братиме участь у всіх аспектах НАТО. Держава готується у військовій формі виконати свої зобов'язання щодо колективної оборони згідно зі статтею 5, включно з використанням збройних сил.
До речі Фінляндія дозволить НАТО розмістити ядерну зброю на кордоні з Росією, – Newsweek
Вступ Фінляндії до НАТО: останні новини
- Наразі лише дві країни не схвалили заявку Фінляндії на вступ до НАТО. Зокрема, йдеться про Туреччину та Угорщину.
- Нещодавно міністр закордонних справ Туреччини заявив, що Фінляндія досягла прогресу у схваленні Анкарою заявки на вступ до НАТО. Втім, Мевлют Чавушоглу підкреслив, що "на даний момент цього недостатньо".
- Тим часом прем'єр Угорщини Орбан наголосив, що його держава схвалить вступ Фінляндії до НАТО вже у наступному – 2023 році.