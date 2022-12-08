У мережі вже з'явилося відео цієї події. Цікаво, що на спаленні російського прапора були присутні й українці.

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Фіни спалили російський прапор

Увечері 6 грудня фіни урочисто підпалили російський прапор. Символічно, що цього дня в Україні відзначали День Збройних Сил. То ж і не дивно, що на відео, яке опублікували у мережі, чути, що хтось співає "Батько наш Бандера". То ж ці кадри можуть ще й викликати підгорання у пропагандистів.

У Фінляндії спалили російський прапор: епічне відео

У Фінляндії Днем Незалежності вважають день виходу зі складу Російської імперії в 1917 році, коли та вже розвалилася. Після приходу до влади в Росії більшовиків, фіни стали однією з їхніх цілей, однак спонсорування "червоних" у Фінляндії не допомогло захопити цю країну.

30 листопада 1939 року СРСР почав війну проти Фінляндії, спрямовану на захоплення та поневолення цієї країни. В історію вона увійшла як "зимова".

Попри перевагу в техніці та живій силі, більшовики не досягли своєї цілі. Фінляндія стала єдиною країною з колишньої Російської імперії, яку не зміг підкорити СРСР. Радянська армія зазнала колосальних втрат, а Москва намагалася видати за перемогу територіальні поступки Фінляндії, яка змогла зберегти свою незалежність.

Фінляндія на шляху до членства в НАТО

На тлі загрози повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент Фінляндії Саулі Нііністьо в новорічному зверненні до фінського народу заявив про необхідність вступу до НАТО через загрозу, яку створює Росія. Після 24 лютого Фінляндія та Швеція вирішили вступати до НАТО. Станом на зараз майже всі країни Альянсу ратифікували договори про членство цих країн. Серед тих, хто затягує з рішенням – Туреччина.

Однак це показова ситуація, адже Кремль використовував у військовій пропаганді наративи про нібито загрозливе для Росії членство України в НАТО, хоч тоді Україні, скажімо так, натякали на те, що в найближчі роки ми не станемо повноправними членами Альянсу. Та це не завадило Росії почати загарбницьку та злочинну війну.

Та Фінляндія теж межує з Росією. І в Кремлі фактично проковтнули євроатлантичні прагнення цієї країни, що ще раз доводить, зовсім не НАТО стало причиною вторгнення в Україну – тільки бажання Росії захопити Україну та знищити українців.