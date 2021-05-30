В Финляндии разгорелся скандал из-за завтраков премьера Санны Марин

Премьер-министр Финляндии Санна Марин оказалась в эпицентре скандала из-за компенсаций от государства. Их политик получала на оплату завтраков для себя и семьи.

В полицию Хельсинки поступило по меньшей мере одно заявление, в котором говорится о том, что завтраки Марин оплачивают за счет государства. Несколько дней назад местные СМИ обнародовали соответствующую информацию.

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На завтраки Марин и ее семья ежемесячно тратят около 300 евро. В трактовке канцелярии премьер-министра говорится, что во время своего пребывания в резиденции Кесяранта премьер-министр и ее семья имеют право заказывать завтрак за государственные деньги.

В то же время в законе, регулирующем оплату труда премьер-министра, нет информации о такой компенсации. Сейчас вопрос будут прорабатывать в рамках доследственной проверки.

Следователь уголовной полиции Теему Йокинен уже прокомментировал инцидент.

Подчеркиваю, что доследственная проверка ни в одной форме не касается премьер-министра или ее деятельности – у органов, которые занимаются доследственной проверкой, нет подобных полномочий. На этом этапе оценивается практика канцелярии Госсовета и других чиновников,

– подчеркнул правоохранитель.

Реакция Марин