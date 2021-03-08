В Финляндии 8 марта объявили локдаун в большинстве регионах. Жесткие ограничения продлятся до 28 марта.

Соответствующий законопроект уже утвердил парламент Финляндии.

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Локдаун будет действовать в 15 регионах страны, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.

Что запретили в стране

Учеников старших классов и профессиональных училищ перевели на дистанционное обучение.

Ресторанам запретили принимать посетителей, еду можно продавать только на вынос.

Движение общественного транспорта будут ограничивать только по требованию госпитальных округов.

Массовые мероприятия можно проводить с ограничением количества людей – до 6 человек.

Комендантский час вводить не будут. Заведения, которые предоставляют базовые услуги: магазины, банки или парикмахерские, останутся открытыми.