В Финляндии ввели трехнедельный локдаун
В Финляндии 8 марта объявили локдаун в большинстве регионах. Жесткие ограничения продлятся до 28 марта.
Источник:Yle
Соответствующий законопроект уже утвердил парламент Финляндии.
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Локдаун будет действовать в 15 регионах страны, кроме Северного Саво, Северной Карелии, Кайнуу и Центральной Похьянмаа.
Что запретили в стране
- Учеников старших классов и профессиональных училищ перевели на дистанционное обучение.
- Ресторанам запретили принимать посетителей, еду можно продавать только на вынос.
- Движение общественного транспорта будут ограничивать только по требованию госпитальных округов.
- Массовые мероприятия можно проводить с ограничением количества людей – до 6 человек.
Комендантский час вводить не будут. Заведения, которые предоставляют базовые услуги: магазины, банки или парикмахерские, останутся открытыми.
Какова ситуация с коронавирусом в ФинляндииПо данным Worldometers, по состоянию на 8 марта 2021 года коронавирусом в стране заразились 62 522 человека. Из них 46 000 больных выздоровели, а 767 – умерли. Кроме того, в Финляндии выявили новую мутацию COVID-19, которую сложно обнаружили даже ПЦР-тестом.
Из-за сложной ситуации в государстве перенесли муниципальные выборы на 13 июня.
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